Nogomet

Novi športni direktor brez obljub za navijače, svoje bo povedalo igrišče

Ljubljana, 10. 04. 2026 12.37 pred 14 minutami 4 min branja 3

Avtor:
Jakob Batič
Necat Aygun, Igor Barišić, Adam Delius

Ljubljanska Olimpija je predstavila novega športnega direktorja. Kot se je napovedovalo, je Gorana Boromiso nadomestil Necat Aygun. Redkobesedni Nemec turških korenin navijačem ni želel dajati prevelikih obljub, saj se dobro zaveda, da bo svoje kot vselej povedalo igrišče. Je pa poskrbel za precej nenavadno razlago glede poznavanja slovenskega nogometa.

Necat Aygun bo drugič v vlogi športnega direktorja. Pred več kot desetletjem je to vlogo opravljal na modri strani Münchna.
Necat Aygun bo drugič v vlogi športnega direktorja. Pred več kot desetletjem je to vlogo opravljal na modri strani Münchna.
FOTO: Damjan Žibert

Necat Aygun v slovenski nogomet prihaja kot precejšnja neznanka. Skoraj vso svojo igralsko kariero, z izjemo sezone 2001/2002, ko je za Bešiktaš zbral devet nastopov, je preživel v Nemčiji. Večino časa je preživel v nižjih ligah, v dresu Duisburga pa je osemkrat okusil tudi slast elitne Bundeslige.

Po igralski karieri je bil nedolgo športni direktor Münchna 1860, nazadnje pa je kot tehnični direktor deloval pri drugoligašu Karlsruheju. Na vprašanje, koliko pozna razmere v našem nogometu, je odvrnil: "Olimpijo in slovenski nogomet dobro poznam. Moj najboljši prijatelj je navijač Olimpije, zato sem jo pogosto spremljal. Poznal pa sem tudi Igorja Barišića in Adama Deliusa."

Seveda je to med zbranimi novinarji v VIP prostoru stadiona Stožice poskrbelo za kar nekaj dvignjenih obrvi. Aygun je nato pojasnil, da gre za družinskega prijatelja iz Münchna, ki je po rodu Slovenec.

Slovenski nogomet je spremljal tudi zaradi prijatelja, ki pesti stiska prav za Olimpijo.
Slovenski nogomet je spremljal tudi zaradi prijatelja, ki pesti stiska prav za Olimpijo.
FOTO: Damjan Žibert

Želi si, da bi se v ospredje potiskali mladi

V taboru zmajev so pred sezono poudarjali, da je to najboljša zasedba v zgodovini kluba, vendar rezultati tega na igrišču niso potrdili. Prejšnji športni direktor Goran Boromisa je klub zapustil zaradi skrhanih odnosov z upravo. Zmaji trenutno zasedajo četrto mesto, ki ne prinaša evropskih kvalifikacij v naslednji sezoni.

Aygun je zato dejal, da mora najprej oceniti situacijo in opraviti pogovore z nekaterimi nogometaši. "Želim si, da bi se v ospredje potiskali nadarjeni nogometaši iz mladinskega pogona. Če pa bo trg ponudil atraktivne nogometaše z velikim potencialom, pa se bomo seveda odzvali," se je proti poletnemu trgovanju že zazrl v Münchnu rojeni Nemec turških korenin.

Želi si, da bi v ospredje potiskali mlade.
Želi si, da bi v ospredje potiskali mlade.
FOTO: Damjan Žibert

Poleti bo v pisarnah Stožic še kako pestro tudi zato, ker se ob koncu sezone številnim nosilcem igre izteče pogodba. Med njimi je tudi kapetan Augustin Doffo. Direktor kluba Igor Barišić je ob tem dejal, da si Argentinca želijo zadržati v svojih vrstah.

Med nogometaši, ki bodo s koncem sezone prosti, so še Ahmet Muhamedbegović, Jasmin Kurtić, Diogo Pinto in Antonio Marin. "Vsak nogometaš ima priložnost, da se dokaže, zdaj je pred nami sedem finalov, ki jih moramo odigrati na najvišji možni ravni," je nadaljeval Aygun, ki si želi, da bi "njegova" Olimpija igrala pogumno in atraktivno ter da bi zavoljo visoke intenzivnosti dominirala proti vsakemu nasprotniku.

Brez obljub za navijače, saj se zaveda trenutnega stanja

Ko smo ga vprašali, kaj želi sporočiti navijačem, ki so v zadnjem obdobju svojo nezadovoljnost s stanjem v klubu večkrat javno izrazili, je bil bolj redkobeseden. Dejal je, da so njegove obljube brezpredmetne, saj da ga bodo ocenjevali zgolj in samo po stanju na igrišču.

"Razumem, da so navijači nezadovoljni, ker je Olimpija klub z visokimi ambicijami. Potrebna je odprta komunikacija. Ni pomembno, kaj zdaj povem, na koncu bo štelo delo na terenu. Navijači morajo videti napredek."

Necat Aygun in Igor Barišić.
Necat Aygun in Igor Barišić.
FOTO: Damjan Žibert

Bessone? To je težko vprašanje

Še vedno ni povsem jasna usoda trenerja Federica Bessoneja, ki je pred dnevi pogodbo s klubom sicer podaljšal do konca prihodnje sezone. Pa bo res ostal na klopi zmajev tudi v primeru, da se mu ne uspe uvrstiti v evropska tekmovanja? "To je zdaj težko vprašanje," je uvodoma odvrnil Barišić, nakar je Aygun priznal, da trenutna situacija res ni enostavna.

Barišić prepričan, da so enakovredni Celju in Mariboru

Olimpija je v letošnjo sezono vstopila kot državni prvak in z visokimi ambicijami, ki pa so že poleti hitro padle v vodo. Rekordnih prodaj Raula Florucza in Marcela Ratnika v klubu niso adekvatno nadomestili, še večji udarec pa je bil izpad v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov proti kazahstanskemu Kairatu. Sledili so številni zdrsi tudi v domačem prvenstvu, kjer je bilo hitro jasno, da lovorika letos ne bo ostala v Stožicah.

Proračun bo odvisen od igranja v Evropi, je pojasnil Barišić.
Proračun bo odvisen od igranja v Evropi, je pojasnil Barišić.
FOTO: Damjan Žibert

Bo zavoljo skromnejših rezultatov tudi proračun kluba v prihodnje manjši? Barišić odgovarja, da bo vse odvisno od (ne)uvrstitve v Evropo.

"Imamo načrt A in načrt B, če ne pridemo v Evropo. Svoje finance bomo čez nekaj tednov objavili. Olimpija finančno še nikoli v zgodovini ni bila tako stabilna. Primerjajte naše finance z drugimi slovenskimi klubi, pa tudi s klubi Hrvaške in Srbije, in vse vam bo jasno. Od prvega dne vodimo klub kot podjetje. Denarja ne bomo metali vsevprek, ker vemo, kaj potrebujemo. Ne bomo šli čez začrtane meje. Mislim, da je to prava pot."

Direktor kluba je prepričan, da je Olimpija tudi v zdajšnji sestavi konkurenčna vodilnemu Celju, čeprav lestvica tega ne kaže ravno. Zmaji za grofi zaostajajo za kar 16 točk.

"Letos smo v ozadju, ker smo točke izgubljali proti slabšim nasprotnikom. Proti Celju in Mariboru smo igrali dobro, kar pomeni, da je ekipa dovolj sposobna. Naloga novega športnega direktorja je, da ugotovi, kaj je šlo narobe. Naš največji problem v tej sezoni so bile majhne tekme," je še dodal Barišić.

Olimpijo do konca sezone čaka še sedem tekem, na katerih si bo morala zagotoviti vsaj tretje mesto. Razpored zmajem ne gre v prid, saj bodo gostovali tako v Celju kot Mariboru in Kopru.

nogomet olimpija Necat Aygun športni direktor prva liga

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
10. 04. 2026 12.42
turki v mb, turki v olimpiji - važno da bo kebab na tribunah gratis
Odgovori
+1
1 0
Polde1
10. 04. 2026 12.42
sami znalci....
Odgovori
0 0
gullit
10. 04. 2026 12.07
8 nastopov v bundesligi so mu pa res prinesle ogromno izkušenj. Drugače mu pa želim veliko sreče, čas bo pokazal koliko bo uspešen, kar bo dokaj težko ob skopuškem predsedniku.
Odgovori
0 0
