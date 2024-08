Olimpija in Celje dobila tekmece evropske jeseni

36 klubov, ki se bo v četrti izvedbi Uefine Konferenčne lige merilo za naslov prvaka, je dobilo tekmece v ligaškem delu. Med njimi sta tudi slovenska predstavnika Olimpija in Celje. Izmed na papirju največjih klubov se bosta slovenska prvoligaša pomerila z LASK-om in Real Betisom.

Ekipe so bile glede na koeficient, ki ga beleži Uefa razporejene v šest bobnov: Olimpija je pristala v bobnu številka tri, Celje pa v bobnu številka šest. Ampak to v novem formatu tekmovanja ni tako pomembno, saj se bo vsaka ekipa v ligaškem delu srečala s po eno ekipo iz vsakega bobna. Olimpija, ki si je drugo zaporedno evropsko jesen zagotovila s skupnih 6:1 proti Rijeki, se bo jeseni v Stožicah pomerila proti LASK Linzu, Cercle Bruggeu in Larneju, v gosteh pa bo igrala proti Heidenheimu, HJK Helsinkom in Jagielloniji.

Aktualni slovenski državni prvaki so po dveh tekmah v zadnjem krogu kvalifikacij ugnali Pjunik iz Erevana s 4:2 in si prvič v zgodovini kluba zagotovili evropsko jesen. V konferenčni ligi se bodo doma pomerili z Istanbul Bašakšehirjem, The New Saints in Jagiellonio, v gosteh pa proti Real Betisu, Vitorii Guimaraesu in Pafosu.

Sistem tekmovanja Tako kot Liga prvakov in Liga Evropa bo tudi Konferenčna liga s sezono 2024/25 odigrana v drugačnem formatu. Namesto skupinskega dela, se bo najprej igral ligaški del v katerem bo nastopilo 36 klubov. Vsaka ekipa bo v tej fazi tekmovanja odigrala tri tekme doma in tri tekme v gosteh. Na podlagi vseh rezultatov se bo vodila lestvica in najboljših osem ekip bo po koncu ligaškega dela napredovalo v osmino finala. Ekipe, ki se bodo zvrstile med devetim in 24. mestom, se bodo v t.i. play-offu pomerile za preostalih osem mest. Nato sledi klasični sistem na izpadanje (osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale) v katerem se bodo (razen v finalu seveda) ekipe pomerile doma in v gosteh.

Tekme ligaškega dela Konferenčne lige bodo odigrane 3. oktobra, 24. oktobra, 7. novembra, 28. novembra, 12. decembra in 19. decembra. Izločilni boji bodo na sporedu 13. in 20. februarja prihodnje leto, osmina finala 6. in 13. marca, četrtfinala 10. in 17. aprila, polfinali 1. in 8. maja, finale pa bo na sporedu 28. maja.