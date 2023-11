Olimpija in Doffo še naprej z roko v roki

Agustin Doffo je vrste aktualnih državnih prvakov okrepil ravno pred šampionsko sezono 2022/23. Pred tem je dve sezoni igral za bosansko zasedbo Tuzla City. Kariero je začel v domovini pri Velez Sarsfieldu, na stari celini pa se je kot posojen nogometaš Veleza prvič preizkusil pri B-ekipi španskega Villarreala. Nosil je tudi drese brazilskega Chapecoenseja, čilskega O'Higginsa in argentinskega Colona, preden ga je pot ponesla v BiH oktobra 2020. "Zelo sem vesel, da ostajam v Ljubljani! Hitro in brez obotavljanja sem sprejel to odločitev, saj se tukaj počutim naravnost odlično. Všeč mi je vzdušje v klubu, navijači so izvrstni in nas podpirajo na vsakem koraku. Všeč mi je tudi življenje v tem prekrasnem mestu. Družina je enakega mnenja in to je najpomembneje. Pri Olimpiji sem doživel že veliko lepih trenutkov. V najlepšem spominu imam dva. Gre za potrditev naslova na domačem večnem derbiju in kasneje uvrstitev v skupinski del evropskih tekmovanj proti Ludogorcu. Prepričan sem, da bo takšnih dogodkov v prihodnje še več. Skupaj bomo na vseh področjih težili k temu, da dosedanje klubske izkupičke izboljšamo," je za spletno stran aktualnih slovenskih prvakov povedal Doffo. Član Olimpije bo vsaj do poletja 2026.