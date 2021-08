Olimpija in Maribor po derbiju ob več tisočakov

"Večkratno žaljivo skandiranje zoper nasprotno ekipo, večkratno prižiganje bakel, metanje bakel na igrišče, močna detonacija, povzročitev prekinitve tekme, metanje trdih rol papirja in drugih predmetov proti igrišču in nanj, predkaznovanost" – to so vzroki za visoko kazen Maribora, ki je zaradi navijačev sicer v prvih dveh krogih dobil še 500 evrov kazni. Podobno velja tudi za ljubljansko ekipo. "Večkratno žaljivo skandiranje zoper nasprotno ekipo in NZS, večkratno prižiganje bakel na tribuni, predkaznovanost," je Boštjan Jeglič zapisal v pojasnilu in kot olajševalno okoliščino dodal pisno izjavo kluba. Pred tem je bila Olimpija zaradi navijačev še ob 150 evrov.

Sicer pa je zaradi svetleče rakete, odvržene na stadion po porazu proti Kopru, kazen 350 evrov dobilo tudi Celje.