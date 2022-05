Olimpija in Mura do pomembnih zmag v boju za Evropo

Ljubljančane, ki se z Muro borijo za tretje mesto in s tem za uvrstitev v evropska tekmovanja, je v Kidričevem čakala zahtevna naloga. Na papirju jim zadnjeuvrščeni Aluminij sicer ne bi smel povzročati velikih težav, toda Olimpija na tem delu Štajerske nikoli ni imela lahkega dela. Na zadnjih sedmih tekmah v Kidričevem je le enkrat zmagala, petkrat pa izgubila, med drugim tudi na letošnji prvi medsebojni tekmi.

In če se temu doda še dejstvo, da trener Robert Prosinečki s svojo novo ekipo, v katerem tokrat zaradi osebnih razlogov ni bilo Almedina Ziljkića, na gostovanjih do Kidričevega še ni osvojil niti točke, je bilo jasno, da njegovi izbranci niso mogli pričakovati zmage brez težav in prelitega znoja. To so dokazovali že problemi na začetku tekme. Olimpija je sicer takoj prevzela nadzor na igrišču, a je bila neučinkovita, kar so domači kaznovali. A gola na koncu prvega in začetku drugega polčasa sta goste vendarle popeljala do želenega rezultata, vendar s tem stresa za njih še ni bilo konec. Aluminij je ob koncu tekme izenačil, toda sodniški dodatek je bil tokrat za Ljubljančane kar dvakrat uspešen, odločilni gol je dosegel Nik Prelec. S tem je svoji ekipi zagotovil vrnitev na tretje mesto prvenstvene razpredelnice, Aluminij pa bržkone dokončno pahnil v drugo ligo. Ekipo Roberta Pevnika v zadnjih dveh krogih namreč lahko reši le teorija.

Olimpija je tekmo začela s pritiskom na domača vrata. Že uvodu si ji priigrala nekaj polpriložnosti, prvo večjo pa je zapravil Ivan Prtajin, ki je po podaji Erica Boakyeja z leve strani streljal v domačega vratarja, Nigerijca Davida Nwolokorja. Prtajin je iz ugodnega položaja slabo streljal tudi v 20. minuti, Nwolokorja pa nista znala ukaniti niti Svit Sešlar niti Timi Max Elšnik. Nekdanji nogometaš Olimpije Haris Kadrić je že v 15. minuti s preigravanjem, po katerem pa ni našel poti v mreže, napovedal, da bo ljubljanski obrambi povzročal težave, v 22. minuti pa jo je tudi matiral. Veliko zaslug zato ima Tomislav Turčin, ki si je v dvoboju z Aljažem Kreflom priboril žogo, stekel v kazenski prostor, močno streljal, ljubljanski vratar Ivan Banić je žogo odbil, toda na pravem mestu je bil Kadrić, odbito žogo je spravil z Banićev hrbet. Čeprav je bilo dolgo časa videti, da napadi in poskusi Ljubljančanov v prvem polčasu ne bodo obrodili sadov, Kadrić bi lahko celo povišal vodstvo, pa so v sodnikovem dodatku, tik pred odhodom na odmor, izenačili. Aljoša Matko je prodrl po desni strani - Aljaž Ploj je bil premalo stabilen, da bi ga zaustavil, zavrnil žogo do Maria Kvesića, ta je močno udaril po žogi in zadel želeno mesto.

V 50. minuti se je Kvesić izkazal še z asistenco za vodstvo svoje ekipe. Po napaki Kidričanov je akcijo začel Elšnik, nadaljeval Sešlar, Kvesić je z leve strani podal Elšniku, ta pa je lepo akcijo z natančnim strelom tudi zaključil. Tudi po drugem doseženem golu so gosti zadržali premoč v posesti, toda akcije niso bili več tako nevarne, tudi napadi Aluminija pa niso predstavljali posebne nevarnosti. Vse do 85. minute. Takrat je Luka Bizjak, ki je le nekaj trenutkov pred tem vstopil v igro, neposredno iz kota zadel vratnico, odbito žogo pa je Luka Petek poslal pod prečko. A Olimpija se ni predala. Izvedla je še en pritisk, ki ga je v akciji rezervistov po podaji Mustafe Nukića v peti minuti sodnikovega dodatka kronal mladi Prelec. Olimpija bo v naslednjem krogu gostila Muro, Aluminij pa bo gostoval v Mariboru.