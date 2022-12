Olimpija in Mura remizirali v Stožicah

V zadnji tekmi 19. kroga je vodilna Olimpija na zadnji domači tekmi v letu 2022 pričakala Muro. Ta je bila po nepopolnem krogu na četrtem mestu, a bi z zmago in tremi točkami skočila na drugo. Na koncu je ostalo pri 0:0, tako da ima ljubljanska zasedba še vedno 13 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Koprom, Mura pa je ujela Celjane in zaostaja 14 točk.

V prvem delu je imela terensko premoč domača ekipa, ki si je pripravila tudi več priložnosti, a so do nekaj nevarnih akcij prišli tudi Sobočani. Mreži sta se v prvem delu sicer tresli, toda po en zadetek Olimpije in Mure so sodniki po posredovanju Vara razveljavili. Prvo nevarnejšo akcijo so domači izvedli v 14. minuti, po podaji Svita Sešlarja se neposredno pred golom ni najbolje znašel Juan Estrada, a so bili domači pred tem v prepovedanem položaju. Še bolj vroče je bilo za vratarja Mure Klemna Mihelaka dve minuti zatem, ko je bil Mustafa Nukić sam pred golom, a je v zadnjem trenutku žogo v kot izbil Gregor Balažic.