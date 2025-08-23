Ljubljančani so v četrtek visoko z 1:4 izgubili prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti Noahu. Pred izbranci trenerja Erwina van de Looija pa so naslednje zahtevne preizkušnje, v nedeljo v domači ligi gostujejo pri Primorju, v četrtek jih čaka povratni evropski obračun v Armeniji, prihodnjo nedeljo pa še večni derbi z Mariborom.
Pedreno zapušča ljubljansko Olimpijo
Slovenski nogometni prvak Olimpija je sporočil, da je sporazumno prekinil pogodbo s španskim branilcem Manujem Pedrenom. Pedreno je v prejšnji sezoni za Olimpijo odigral 28 tekem, med strelce pa se je vpisal na odločilni tekmi za naslov državnega prvaka.
