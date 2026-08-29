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Nogomet

Olimpija in Radomlje streljala s praznimi naboji

Domžale, 29. 08. 2026 20.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Olimpija Ljubljana

V tekmi šestega kroga slovenske Prve lige so Radomlje doma gostile ljubljansko Olimpijo. Srečanje je bilo agresivno in atraktivno, a je minilo brez doseženega zadetka. Zmaji so tako znova ostali brez zmage v domačem prvenstvu, znova pa je bil razgaljen izredno podpovprečen napad kluba iz prestolnice.

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Radomljani, brez kaznovanega kapetana Andreja Pogačarja in Florijana Mežnarja, ki je odšel k Empoliju, so na tekmo prišli z zadnjega mesta na lestvici in z le štirimi točkami, slabo popotnico pa so imeli tudi ljubljanski gosti, saj so med tednom izpadli iz pokalnega tekmovanja proti tretjeligašu, Rudarju iz Trbovelj. Jugoslav Trenčovski, še v prejšnji sezoni trener mlinarjev, je tokrat videl sicer veliko priložnosti svojih novih varovancev, a slaba realizacija je še naprej huda pomanjkljivost ljubljanske zasedbe. Ta je imela na koncu tudi nekaj sreče, da ni ostala povsem praznih rok.

Ljubljanska ekipa je hitro prišla do prve velike priložnosti, ko je Antonio Marin zgrešil v bližini tekmečevih vrat, isti igralec je v 11. minuti poskusil tudi s prostega strela, vendar meril preveč po sredini. V 15. minuti je pri domačih Jaša Martinčič na drugi strani zadel po kotu z desne strani, vendar je Martin Matoša dosodil prekršek v napadu nad Agustinom Doffom, tako da je ostalo pri začetnem izidu. V 30. minuti so Radomljani regularno izpeljali akcijo, do strela je pred vrati prišel Vanja Pelko, toda z obrambo se je izkazal Matevž Vidovšek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dino Kojić je imel nato na voljo prosti strel na robu kazenskega prostora malce na levi strani, Samo Pridgar v domačih vratih pa je žogo z nekaj težavami odbil v kot. Kot je na drugi strani v 42. minuti iztržil tudi Dejan Kantužer, ko je streljal malce z desne, Vidovšek je žogo odbil, v 43. pa je ljubljanski vratar moral posredovati še po novem Martinčičevem poskusu. Marvin Cuni je v 44. minuti prišel sam pred Pridgarja malce po desni strani, tudi takrat pa je bil zmagovalec dvoboja radomeljski vratar, tako da se je nadaljevala njegova in nasploh Olimpijina neučinkovitost v tej sezoni, v kateri so do tega obračuna zeleno-beli dosegli vsega tri zadetke.

To se je nadaljevalo tudi v uvodu drugega polčasa. V 49. minuti je Cuni zgrešil še z glavo po podaji z leve strani, v 52. so domači Marinu blokirali strel v bližini radomeljskih vrat, v 53. pa je Cuni po podaji z desne strani s strelom s hrbtom zadel prečko. Oba stratega, domači Ivan Vukomanović in gostujoči Trenčovski, sta nato začela posegati po menjavah, slednji je moral zaradi poškodb zamenjati tudi oba srednja branilca, Jana Gorenca in Davitija Kobourija, tako da je do 76. minute porabil vse menjave.

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Indrit Tuci je v 78. minuti zapravil novo Olimpijino priložnost, saj je tudi on izgubil dvoboj ena na ena s Pridgarjem, tako kot tudi v malce težjem položaju še Bruno Lourenco, Tuci in Cuni sta bila neuspešna še v 83. in 84. minuti, tako da so se v drugem polčasu manj nevarni mlinarji držali v igri za ugoden razplet. V 90. minuti je imel Saydou Bangura tudi priložnost za zmagoviti gol, vendar je neoviran žogo poslal čez gol.

Izidi slovenske Prve lige, 29. avgust:

Radomlje - Olimpija Ljubljana 0:0 (0:0)

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prva liga olimpija radomlje

Porto visoko dobil prvi polčas 3:0*

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