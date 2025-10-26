Mura poskrbela za prvi poraz Celja, Olimpija izgubila proti Domžalam

Nogometaši Olimpije so v 13. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Domžalam z 1:2, Celjani pa proti Muri (1:2).

Konec celjske neporaženosti

Vodilna ekipa lige Celje je v Fazaneriji naletela na mino. V 13. krogu je doživela prvi poraz v prvenstvu, za katerega je najzaslužnejši nekdanji član celjskega kluba Dario Vizinger, ki je dosegel oba domača zadetka. Mura se je z drugo zmago sezone prebila na osmo mesto lestvice, Celje, ki še drugič zapovrstjo v domačem prvenstvu ni zmagalo in tako ostalo brez cilja o sezoni brez poraza, pa je tokrat kljub izdatni posesti žoge pokazalo premalo konkretnosti. Kljub vsemu ima še vedno velikih osem točk naskoka pred Bravom in devet pred Mariborom.

Tekma v Fazaneriji uvodoma ni prinesla posebnih razburjenj. V 24. minuti pa je bil najprej pred vrati Celja malce prekratek Niko Kasalo, v nasprotnem napadu pa so Celjani prvič pičili. Po dolgi podaji je Vitalij Lisakovič žogo lepo spustil do Juanja Nieta, ki je nato zadel z nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Sobočanov, ki so slavili prvič po 5. krogu, pa to ni vrglo iz tira, saj so že štiri minute pozneje izenačili. Po podaji Luke Bobičanca s prostega strela je z glavo zadel Dario Vizinger. Izbranci Alberta Riere so sicer imeli terensko pobudo, več strelov, enega je v zunanji del mreže sprožil tudi Danijel Šturm v 35. minuti, to pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija prvega dela.

Po ne posebej prepričljivem uvodu drugega dela je Riera v 57. minuti na pomoč vpoklical prvega strelca lige Franka Kovačevića, kmalu zatem je Mario Kvesić prišel do strela, a žogo poslal v vratarja Nejca Dermastijo, še nevarnejša pa je bila Mura v 60. minuti, ko Kasalu iz osrčja kazenskega prostora ni uspelo premagati Žan-Luka Lebana. V 66. minuti je imel svojo prvo priložnost tudi Kovačević, ko je poskusil z glavo, Dermastija pa je žogo odbil v kot, po njem pa je celjski napadalec zgrešil žogo ob poskusu strela. Osem minut pozneje je Kovačević spet poskusil z glavo v bližini vrat, a bil znova nenatančen, na drugi strani pa je Leban ustavil poskus Vizingerja. Toda slednji je v 82. minuti šokiral sicer terensko prevladujoče, a ne posebej konkretne Celjane. Takrat je Bobičanec po izgubljeni žogi Mateja Poplatnika poslal žogo v prazen prostor, kamor je stekel Vizinger in z diagonalnim strelom malce z desne strani zadel za 2:1. Sledil je nov pritisk gostov, a so ga domači dobro nevtralizirali in se veselili velike zmage.

Olimpija izgubila proti zadnjeuvrščenim Domžalčanom

Ljubljančani, ki so peti na lestvici, so brez zmage tri zaporedne kroge, zadnjeuvrščene Domžale pa so vpisale šele drugo zmago sezone. Domači strateg Fede Bessone je dodobra spremenil začetno postavo v primerjavi s prejšnjimi tekmami, tudi na bočnem položaju ni bilo v zadnjem času standardnega Jošta Urbančiča, v napadu pa poškodovanega Dina Kojića.

Domača zasedba si je kljub temu že v četrti minuti priigrala prvo priložnost. S prostega strela z 20 metrov je močno sprožil Marko Brest, domžalski vratar Konstantinos Cogas je žogo odbil, te pa Ljubljančanom ni uspelo spraviti v mrežo. V 18. minuti so bili domači še bližje zadetku, ko je Agustin Doffo stekel v protinapad, podal na levo proti Brestu, ki je streljal, a se je izkazal Cogas, žoga se je še kotalila proti mreži, proti njej je stekel Ivan Durdov, pred njim pa je na golovi črti dobro posredoval Victor Ehibe. Le nekaj trenutkov zatem je imela Olimpija prosti strel na robu kazenskega prostora, tega pa je uspešno izvedel Dimitar Mitrovski za svoj prvenec v zeleno-belem dresu. V 36. minuti so si Domžalčani privoščili še dve napaki v bližini svojega kazenskega prostora, vendar domačim teh ni uspelo izkoristiti. Še v sodnikovem dodatku je za malenkost cilj zgrešil Brest.

V prvem polčasu je imela domača ekipa popoln nadzor nad igro, žogo praktično ves čas v svoji posesti, gostujoča pa ni sprožila niti enega strela v okvir vrat. V drugem so gosti pokazali več poguma in v 54. minuti tudi izenačili. Takrat je z glavo zadel od obrambe pozabljeni Aleksandar Kahvić, že pred tem pa so imeli izbranci Tončija Žlogarja lepo priložnost. Olimpija je tudi zatem imela žogo več v posesti, a z napakami gostom občasno dopuščala nevarne prehode. Sama je spet zagrozila v 71. minuti s premalo natančnim strelom z glavo Antonia Marina, Domžale pa so malce zatem spet zadele. Po podaji z leve strani je na drugi vratnici z glavo zadel Rene Hrvatin. Sodniki so sprva ob tem dosodili prekršek Kahvića nad Alexom Blancom in zadetek razveljavili, po pregledu posnetka pa odločitev spremenili, tako da so gosti povedli z 2:1.

Domači zasedbi nato nikakor ni uspelo nič konkretnega, na drugi strani pa je Luka Mlakar preizkusil Matevža Dajčarja v 81. minuti. Dve minuti zatem je Marin zgrešil domžalska vrata iz bližine, domača zasedba je nato vse vložila v (jalov) napad, toda Mlakar je imel v 90. minuti na drugi strani zaključno žogo, a jo poslal v Dajčarja.

