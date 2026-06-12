'Olimpija je speči velikan, v ekipi vidim potencial'

"Zelo sem motiviran. Zavedam se odgovornosti, da sem postal trener kluba s takšno tradicijo, kot je Olimpijo. Trenutno je veliko načrtovanj in organizacije, sam pa sem neučakan, da gremo na igrišče," je novinarje pozdravil Mišo Brečko, ki je ekipo na treningu prvič vodil v ponedeljek. Pred sezono naj bi imela pet prijateljskih tekem. "Lani Olimpija ni bila tam, kamor klub cilja. Na začetku sezone so bile nekatere stvari dobre, na koncu pa je zadeva razpadla. To moramo nadgraditi," je še dejal nekdanji slovenski reprezentant in napovedal nove čase: "Olimpija je speči velikan. Številni vidijo težave in probleme, sam pa v tej ekipi vidim možnosti in potencial."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Seznam okrepitev še ni znan, Brečko pa ima to prednost, da izjemno dobro pozna mlade slovenske nogometaše, saj se je leta 2023 kot selektor z reprezentanco do 17 let uvrstil na evropsko prvenstvo. Že poleti bodo priložnost dobili tudi nekateri nogometaši iz Olimpijinega mladinskega pogona. "Seveda pa jih čaka veliko dela, s katerim si lahko priborijo položaj v prvi ekipi. Naloga ni lahka, saj je prehod v članski nogomet je zelo zahteven." Podrobno sicer spremljajo vse igralce v Sloveniji. "Seveda vsakega slovenskega igralca ne moremo prepričati, da pride. Ta dres skriva ogromno tradicije in trudili se bomo za vsakega domačega nogometaša." Vodstvo kluba zatrjuje, da podrobno spremljajo tudi druge igralce v Evropi, ki bi lahko okrepili ekipo in zagotavljajo, da so finance kljub neigranju v Evropi urejene.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke