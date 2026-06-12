Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Olimpija je speči velikan, v ekipi vidim potencial'

Ljubljana, 12. 06. 2026 12.26 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Mišo Brečko

Javnosti se je danes v Ljubljani predstavil novi trener nogometašev Olimpije Mišo Brečko. Ta pravi, da si želi v novi sezoni na igrišču tekmovalno in kompaktno ekipo. "Potrudili se bomo, da bomo navduševali naše navijače," pa je bržkone njegova najava osvajanja naslovov.

"Zelo sem motiviran. Zavedam se odgovornosti, da sem postal trener kluba s takšno tradicijo, kot je Olimpijo. Trenutno je veliko načrtovanj in organizacije, sam pa sem neučakan, da gremo na igrišče," je novinarje pozdravil Mišo Brečko, ki je ekipo na treningu prvič vodil v ponedeljek. Pred sezono naj bi imela pet prijateljskih tekem.

"Lani Olimpija ni bila tam, kamor klub cilja. Na začetku sezone so bile nekatere stvari dobre, na koncu pa je zadeva razpadla. To moramo nadgraditi," je še dejal nekdanji slovenski reprezentant in napovedal nove čase: "Olimpija je speči velikan. Številni vidijo težave in probleme, sam pa v tej ekipi vidim možnosti in potencial."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Seznam okrepitev še ni znan, Brečko pa ima to prednost, da izjemno dobro pozna mlade slovenske nogometaše, saj se je leta 2023 kot selektor z reprezentanco do 17 let uvrstil na evropsko prvenstvo. Že poleti bodo priložnost dobili tudi nekateri nogometaši iz Olimpijinega mladinskega pogona. "Seveda pa jih čaka veliko dela, s katerim si lahko priborijo položaj v prvi ekipi. Naloga ni lahka, saj je prehod v članski nogomet je zelo zahteven."

Podrobno sicer spremljajo vse igralce v Sloveniji. "Seveda vsakega slovenskega igralca ne moremo prepričati, da pride. Ta dres skriva ogromno tradicije in trudili se bomo za vsakega domačega nogometaša." Vodstvo kluba zatrjuje, da podrobno spremljajo tudi druge igralce v Evropi, ki bi lahko okrepili ekipo in zagotavljajo, da so finance kljub neigranju v Evropi urejene.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvainštiridesetletni slovenski strokovnjak bo na trenerskem mestu nasledil Španca Federica Bessoneja in Victorja Sancheza. Svojega koncepta igre ni razkril, dejal pa je: "Filozofija španskih trenerjev mi je zelo blizu. Seveda pa je najprej treba oceniti igralce. Prvi cilj je uspeh, pomembna je ofenzivna igra, ampak na koncu šteje rezultat. Želim si odgovorno, a vseeno razigrano ekipo."

Z napovedmi je bil bolj zadržan direktor kluba Igor Barišić, ki se je spomnil lanske lekcije in velikih napovedi, na koncu pa je ekipa ostala brez evropskega tekmovanja. "Ne bom napovedoval najboljše Olimpije, mislim pa da bomo dobri in da moramo osvojiti eno od lovorik. Borili se bomo tudi za naslov."

Brečko je nogometno pot začel pri Rudarju iz Trbovelj, nato pa se preizkusil tudi v mlajših selekcijah Interblocka. Prve prvoligaške minute je zbral v dresu Šmartnega, sledil je prestop v Nemčijo, kjer je okrepil Hamburger SV. Vmes je izkušnje nabiral tudi kot podojen igralec pri Hansi Rostock in Erzgebirge Aueju.

Največji pečat je v petnajstih letih igranja v Nemčiji pustil pri Kölnu, kjer je v sedmih sezonah zbral več kot 200 nastopov. Nato je tri leta nosil še dres Nürnberga. Za slovensko reprezentanco je zbral 77 nastopov, z njo je igral tudi na svetovnem prvenstvu 2010.

Po koncu igralske poti se je Brečko podal v trenerske vode in v prejšnjih sezonah uspešno deloval v mlajših reprezentančnih selekcijah.

nogomet mišo brečko olimpija ljubljana uradna predstavitev

Kaj se zgodi, ko Južnokorejec in gos zatavata med mehiške navijače?

24ur.com 'Slovenija bi si zaslužila polfinale Eurobasketa, Olimpija pa bo znova konkurenčna'
24ur.com Simao: V Ljubljani sem srečen, pri Olimpiji gradimo nekaj močnega
24ur.com Jan Oblak: Želja je vedno osvojiti vse, a trenutno to ni mogoče
24ur.com 'Po Eurobasketu želim z Olimpijo nadgraditi lansko sezono'
24ur.com Zeljković: Moja prva naloga bo stabilizirati ekipo
24ur.com Šef ekipe Bora Hansgrohe prepričan: Roglič? Dokazal bo, da je šampion
24ur.com Navijač Liverpoola, ki bo poskušal ustaviti velikega Harryja Kana: 'Zakaj pa ne?'
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pred leti je osvojil Slovenke, zdaj ga je osrečil prihod sina
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
Shakira jih je opazila na spletu, zdaj gredo na največji športni dogodek na svetu
Shakira jih je opazila na spletu, zdaj gredo na največji športni dogodek na svetu
zadovoljna
Portal
Tako je Marinela videti po operaciji prsi
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Nora rešitev za vse, ki imate majhno stanovanje
Nora rešitev za vse, ki imate majhno stanovanje
Z lepo Kajo se je razveselil prvega otroka
Z lepo Kajo se je razveselil prvega otroka
vizita
Portal
Največji sovražnik vitke postave v 50. letih
Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo
Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
cekin
Portal
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
moskisvet
Portal
Vstopila v svet svingerstva – že prvi večer ju je čakalo nekaj povsem nepričakovanega
Prijatelja življenje ločilo za desetletja
Prijatelja življenje ločilo za desetletja
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
dominvrt
Portal
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
okusno
Portal
Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija
5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
NeRealno
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758