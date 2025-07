Zmaji v kvalifikacijah za Ligo prvakov danes proti Kairatu

Olimpija je precej spremenjena začela priprave na novo sezono. Od konca prejšnje sezone državni prvaki ne morejo več računati na nekdanjega kapetana Marcela Ratnika in prvega zvezdnika Raula Florucza. Klub so med drugimi zapustili še David Sualehe, Justas Lasickas in Jorge Silva.

Na novo so prišli Severni Makedonec Dimitar Mitrovski, z Norveške se je na domače zelenice vrnil Jošt Urbančič, ekipo pa okrepili tudi Diga, Veljko Jelenković, Frederic Ananou, Jan Gorenc in Marat Žlibanović.