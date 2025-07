Zmaji bodo 'poskrbeli, da bodo nasprotniki spoštovali Stožice'

Ljubljančani so v priprave na novo sezono vstopili z novim trenerjem. Na klop zmajev je sedel Jorge Simao in na štirih pripravljalnih tekmah vknjižil tri zmage in remi. A zdaj je čas za prvi pravi preizkus, za prvo uradno tekmo. Zmaje čaka obračun z aktualnim kazahstanskim prvakom, ki je prejšnjo sezono sklenil novembra lani, v letošnji pa nadaljuje z odličnimi predstavami in po 16 odigranih krogih zaseda prvo mesto med kazahstansko elito.

Doffo, ki ima v dresu Olimpije za seboj že 130 obračunov, je odločen, da s soigralci poskrbi, da nasprotnikom ne bo lahko. "Poskrbeli bomo, da bodo spoštovali dejstvo, da igrajo pri nas doma," je dejal 30-letnik in izrazil navdušenje nad novo zelenico: "Veseli nas, da je zelenica pripravljena in upam, da nam bo to pomagalo."

Obe ekipi sta si v preteklih letih nabrali nekaj evropskih izkušenj. Kairat Almaty je v sezoni 2021/22 v skupinskem delu Konferenčne lige zabeležil dva remija in štiri poraze, Ljubljančani pa so v prejšnji sezoni istega tekmovanja ob remiju in dveh porazih kar trikrat slavili, nato pa izpadli v play-offu za osmino finala. So zaradi lanske, evropsko obarvane sezone zdaj pod večjim pritiskom? "Sam ne čutim pritiska. Vsakič, ko oblečem ta dres, želim dati vse od sebe in ekipi pomagati do zmage," je zaključil Doffo, ki bo ob 19. uri s soigralci napadal pomembno zmago. Prenos na Kanalu A in VOYO.