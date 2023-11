Olimpija na krilih domačih navijačev lovi prve evropske točke *0:0

Olimpija je skupinski del Konferenčne lige začela z na papirju najtežjim gostovanjem proti velikemu favoritu skupine Lillu in izgubila z 2:0. Na prvi domači tekmi so Zmaji nato proti slovaškemu predstavniku izgubili z minimalnih 0:1. Slovan iz Bratislave je namreč v Stožicah izkoristil eno izmed dveh enajstmetrovk na tekmi. Na sever Evrope se je tako četa novega trenerja Zorana Zeljkovića odpravila z željo po zmagi, a v premočni želji pregorela in proti Klaksviku izgubila še s 3:0. Za Zmaje je zato sedaj skrajni čas, da na svoj evropski konto dodajo vsaj kakšno točko.

Začetna enajsterica Olimpije: Denis Pintol med vratnicama, Justas Lasickas, Ahmet Muhamedbegovič, Marcel Ratnik in Jorge Silva v obrambi, Agustin Doffo na položaju obrambnega vezista, Rui Pedro in Saar Fadida pred njim, Marko Brest in Nemanja Motika na krilih, Admir Bristrić pa v konici napada.

Prvih enajst Klaksvika: Jonathan Johansson v vratih, Vegar Forren, Heini Vatnsdal in Odmar Faeroe kot osrednji branilci, Patrick Da Silva in Joannes Kalsoe Danielsen na položaju krilnih branilcev, Jakup Biskopstoe Andreasen in Luc Kassi na sredini igrišča ter Claes Kronberg, Pall Klettskard in Arni Frederiksberg v napadu.