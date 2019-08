Olimpija klecnila v Kidričevem, Domžale še kar brez zmage

Kidričani so pred polno tribuno prišli do velikega skalpa, z vrha prvenstvene lestvice so po lepem zadetku Nikole Leka sklatili doslej vodilno Olimpijo . Aluminij , ki je ljubljansko zasedbo spravljal v obup s strnjeno obrambo in protinapadi, je tako ob tretjeuvrščeni Muri še edina neporažena ekipa v ligi. Prvi polčas je minil v terenski premoči Olimpije, ki je veliko poskušala, toda Aluminijeva obramba je bila čvrsta in zbrana, tako da izbrancem Safeta Hadžića v prvem delu ni uspelo resneje ogroziti Luke Janžekoviča . Že po dobre pol ure je z igrišča moral znova poškodovani Asmir Suljić . Na drugi strani so Kidričani, ki so v napad namesto Luke Štora (ta je prestopil k Dresdnu) poslali Anteja Živkovića , Slobodan Grubo r pa ni mogel računati niti na poškodovanega Lucasa Horvata , prežali bolj ali manj na protinapade. Imeli pa so izjemno priložnost v 36. minuti. Po napaki Mirala Samardžića je pred Nejca Vidmarja prišel Alen Krajnc , ljubljanski vratar pa se je izkazal z lepo obrambo. V drugem polčasu pa so domači hitro razveselili svoje navijače, saj je v 52. minuti po podaji Živkovića Nikola Leko sprožil z 18 metrov in žogo z lepim strelom poslal v mrežo za 1:0. Še bolj nevaren je bil Rok Kidrič v 67. minuti, ko je spretno prišel do strela z roba kazenskega prostora in žogo poslal malo mimo vratnice. Na drugi strani je s podobno mero takoj vrnil Kranjc. V 79. minuti je za nekaj centimetrov znova zgrešil Vukušić, v 87. pa še Stefan Savić.

Mura je še naprej neporažena v tej sezoni državnega prvenstva. Ob dveh remijih ima tri zmage in drži korak z vrhom lestvice. Odpor Rudarja so Prekmurci zlomili v drugem polčasu, predvsem zadetek Luke Bobičanca je sodil v kategorijo "evrogolov". Na drugi strani so Velenjčani, ki so igrali brez poškodovanih Milana Tučića in Žige Škofleka, še brez zmage in na predzadnjem mestu lestvice. Prvi polčas v Fazaneriji ni bil med najbolj razburljivimi v sezoni. Ekipi sta sicer prišli do nekaj obetavnih strelov, sicer pa se je igra večinoma odvijala med kazenskima prostoroma. V 46. minuti je takoj streljal Bobičanec, Stopajnik je žogo odbil, v 49. minuti pa je Šušnjara preslabo sprožil z roba kazenskega prostora, tako da je Rudarjev vratar žogo ujel. V 50. minuti pa Stopajnik ni imel možnosti za obrambo. Bobičanec je namreč sprožil s 25 metrov malce z desne in zadel v nasprotni zgornji kot Rudarjevih vrat za vodstvo Mure z 1:0. Bobičanec je s štirimi zadetki na vrhu lestvice strelcev, obenem je tudi prvi podajalec lige (tri asistence).

Domači so imeli novo veliko priložnost v 67. minuti, ko je iz bližine malce z leve poskusil Maroša, a zadel le zunanji del mreže. Pet minut pozneje je Stopajnikove dlani znova malce ogrel Bobičanec, v 75. minuti pa je Mura podvojila prednost. Šušnjara je z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil Maroša in žogo poslal v mrežo. Stopajnik se je žoge sicer dotaknil, a zadetka ni mogel preprečiti. To je bila tudi zadnja resna akcija tekme.

tekma