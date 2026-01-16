Olimpija (končno) potrdila prvi okrepitvi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Bruno Lourenco, ki se dobro znajde tudi na krilnih položajih, v Stožice prihaja iz portugalskega prvoligaša AVS Futebol SAD. Lourenco je produkt slovite Benficine akademije, največji pečat pa je v članski karieri pustil pri Estorilu in Boavisti. V preteklosti se je dokazoval tudi v Turčiji, kjer je nastopal za Amed SK.

Goran Boromisa FOTO: Damjan Žibert

V zeleno-belem dresu bo nosil številko 8, ekipi pa se bo nemudoma pridružil na pripravah v Španiji. Ob podpisu pogodbe je 27-letni Lourenco navijačem Olimpije preko uradne spletne strani sporočil: "Zelo sem vesel, da sem postal član Olimpije. Verjamem v projekt, ki se odvija v tem klubu. Imam veliko željo osvajati lovorike in pomagati ekipi z goli ter asistencami. Pogodba je podpisana, sedaj pa se odpravljam v Španijo, kjer bom spoznal nove soigralce in trenerje. Komaj čakam, da se moje poglavje v Sloveniji začne."

"Danes se je ekipi pridružil nogometaš z izjemno kakovostjo in izkušnjami iz najvišjega nivoja portugalskega nogometa. Bruno bo dodana vrednost na sredini igrišča, ki nam je v prvi polovici sezone manjkala. Upam, da se bo čim prej spoznal z novimi soigralci in pokazal svojo kakovost," je za klubsko spletno stran dejal športni direktor Goran Boromisa.

Kelvin Ofori je nova moč v napadu Olimpije

Ganski nogometaš Kelvin Ofori, ki se najbolje znajde na desnem krilu, se bo Zmajem pridružil na posoji iz Slovana Bratislave do konca aktualne sezone. Olimpija si je ob tem zagotovila tudi možnost odkupa. Hitronogi Ofori je svojo nogometno pot začel v priznani ganski akademiji Right to Dream.

Njegov talent so hitro prepoznali tudi v Evropi in sledila je selitev v Nemčijo. Tam je nadaljeval z razvojem pri Fortuni iz Düsseldorfa in Paderbornu. Največji pečat je doslej pustil na Slovaškem, kjer je najprej branil barve Spartaka iz Trnave, nato pa še najtrofejnejšega slovaškega kluba Slovana, od koder se tudi seli v Ljubljano.

Kelvin Ofori FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Ob prihodu v Stožice je Kelvin Ofori za klubsko spletno stran dejal: "Zelo sem vesel, da sem podpisal za Olimpijo. Gre za velik klub, ki me je toplo sprejel. V tej sezoni želim ekipi pomagati s čim več zadetki in asistencami, da se ob koncu sezone veselimo pokalne lovorike in uvrstitve v Evropo. Kot igralec imam rad situacije ena na ena, spreten sem v preigravanjih in nevarno zaključujem akcije v napadalni tretjini. Upam, da nas bodo navijači kmalu podprli v čim večjem številu in uživali v napadalnem nogometu."

