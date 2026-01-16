Naslovnica
Nogomet

Olimpija (končno) potrdila prvi okrepitvi

Ljubljana, 16. 01. 2026 11.35 pred 6 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bruno Lourenco

Po številnih odhodih in posojah, je vodstvoi aktualnih slovenskih nogoemtnih prevakov iz slovenske prestolnice potrdilo prihod dveh okrepitev. Portugalski nogometaš Bruno Lourenco je nova okrepitev zeleno-belih v zvezni vrsti. Portugalec je s klubom pa je sklenil pogodbo do poletja 2029. Pred tem je ljubljanski napad okrepil Ganec Kelvin Ofori.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bruno Lourenco, ki se dobro znajde tudi na krilnih položajih, v Stožice prihaja iz portugalskega prvoligaša AVS Futebol SAD. Lourenco je produkt slovite Benficine akademije, največji pečat pa je v članski karieri pustil pri Estorilu in Boavisti. V preteklosti se je dokazoval tudi v Turčiji, kjer je nastopal za Amed SK.

Goran Boromisa
Goran Boromisa
FOTO: Damjan Žibert

V zeleno-belem dresu bo nosil številko 8, ekipi pa se bo nemudoma pridružil na pripravah v Španiji. Ob podpisu pogodbe je 27-letni Lourenco navijačem Olimpije preko uradne spletne strani sporočil: "Zelo sem vesel, da sem postal član Olimpije. Verjamem v projekt, ki se odvija v tem klubu. Imam veliko željo osvajati lovorike in pomagati ekipi z goli ter asistencami. Pogodba je podpisana, sedaj pa se odpravljam v Španijo, kjer bom spoznal nove soigralce in trenerje. Komaj čakam, da se moje poglavje v Sloveniji začne."

Preberi še Zmajem je jasno, da pokal enostavno morajo osvojiti

"Danes se je ekipi pridružil nogometaš z izjemno kakovostjo in izkušnjami iz najvišjega nivoja portugalskega nogometa. Bruno bo dodana vrednost na sredini igrišča, ki nam je v prvi polovici sezone manjkala. Upam, da se bo čim prej spoznal z novimi soigralci in pokazal svojo kakovost," je za klubsko spletno stran dejal športni direktor Goran Boromisa.

Kelvin Ofori je nova moč v napadu Olimpije

Ganski nogometaš Kelvin Ofori, ki se najbolje znajde na desnem krilu, se bo Zmajem pridružil na posoji iz Slovana Bratislave do konca aktualne sezone. Olimpija si je ob tem zagotovila tudi možnost odkupa. Hitronogi Ofori je svojo nogometno pot začel v priznani ganski akademiji Right to Dream.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov talent so hitro prepoznali tudi v Evropi in sledila je selitev v Nemčijo. Tam je nadaljeval z razvojem pri Fortuni iz Düsseldorfa in Paderbornu. Največji pečat je doslej pustil na Slovaškem, kjer je najprej branil barve Spartaka iz Trnave, nato pa še najtrofejnejšega slovaškega kluba Slovana, od koder se tudi seli v Ljubljano.

Kelvin Ofori
Kelvin Ofori
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Ob prihodu v Stožice je Kelvin Ofori za klubsko spletno stran dejal: "Zelo sem vesel, da sem podpisal za Olimpijo. Gre za velik klub, ki me je toplo sprejel. V tej sezoni želim ekipi pomagati s čim več zadetki in asistencami, da se ob koncu sezone veselimo pokalne lovorike in uvrstitve v Evropo. Kot igralec imam rad situacije ena na ena, spreten sem v preigravanjih in nevarno zaključujem akcije v napadalni tretjini. Upam, da nas bodo navijači kmalu podprli v čim večjem številu in uživali v napadalnem nogometu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Športni direktor Goran Boromisa mu je izrazil dobrodošlico z besedami: "Kelvin je profil igralca, ki smo ga iskali v tem prestopnem roku. Potrebovali smo hitrost in prodornost na krilih, gre pa tudi za igralca, ki se dobro znajde na položaju desetke. Veseli me, da bo lahko z ekipo opravil celotne priprave v Španiji. Zdaj v klubu že iščemo naslednje okrepitve, da bomo čim bolj uspešni v drugem delu sezone."

nogomet olimpija

