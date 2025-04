Olimpija lahko potrdi naslov proti Mariboru: Če bo priložnost, jo bomo zgrabili

Nogometaši Celja in ljubljanske Olimpije so v 32. krogu Prve lige Telemach na stadionu Z'dežele uprizorili pravo poslastico, ki je postregla s šestimi goli, številnimi priložnostmi, rdečim kartonom, enajstmetrovkama in pravo dramo v sami končnici obračuna. Victor Sanchez je bil po tekmi zadovoljen s predstavo svojih varovancev, ki lahko proti večnemu rivalu iz Maribora potrdijo naslov državnih prvakov.

OGLAS

Ljubljančani so hitro prišli do vodstva, za katerega je z visokim skokom in natančnim strelom z glavo poskrbel Dino Kojić. Za odgovor Celja je s svojim prvencem v modro-rumenem dresu poskrbel Nikita Iosifov. Zgodba se je ponovila v prvi polovici drugega polčasa. Najprej je enajstmetrovko zanesljivo izvedel David Sualehe, na drugi strani pa Svit Sešlar. Momentum je bil na strani domačih, ki so prek Aljoše Matka poskrbeli za preobrat. V dramatičnem zaključku in po izključitvi Egorja Pruceva so zmaji globoko v sodnikovem dodatku izkoristili naivno posredovanje v obrambi Hanusa Sorensena z zadetkom Raula Florucza.

"Vsaka točka je pomembna. Vedeli smo, da nas čaka zahtevna tekma, bila pa je spektakularna. Prišli smo po zmago, tako kot na vseh tekmah doslej. Vse tekme, ki smo jih odigrali proti Celju, so bile zelo težke. To je naš najtežji nasprotnik. Imajo izjemne igralce, odličnega trenerja in dobro taktiko," je po tekmi povedal trener Olimpije Victor Sanchez.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Olimpija ima težave s poškodbami, predvsem v zadnji liniji

Španec na klopi vodilne ekipe je po porazu proti Celjanom v polfinalu pokalnega tekmovanja (2:1) opravil kar šest sprememb in močno zarotiral začetno postavo. Na klopi je tako pustil tudi najboljšega posameznika v vrstah Olimpije, Florucza. "Raul je imel na zadnji tekmi nekaj težav, zato smo ga želeli zaščititi. Kar nekaj igralcev ima za seboj naporno sezono, kar se pozna tudi v njihovih nogah. Skušali smo pripraviti najboljšo možno postavo. Igralci so pokazali karakter, zato so si zaslužili to točko," je svojo odločitev pojasnil Sanchez.

Sanchez je Florucza v igro poslal v 74. minuti, v 90+5. minuti pa je poskrbel za končnih 3:3. FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

Ob tem je dodal: "Imamo kar precej težav s poškodbami, še posebej na položaju osrednjega branilca. To je seveda velika težava, ko igraš proti ekipi, ki je v napadalnem smislu mogoče celo najboljša v ligi. Zato velike čestitke igralcem za trud, ki so ga vložili. Zadovoljen sem s predstavo, z osvojeno točko, veseli pa me tudi, da ni prišlo do novih poškodb. Dobro je tudi to, da igralci, ki jim grozijo rumeni kartoni, niso prejeli novih kartonov in bodo na voljo za pomembno tekmo z Mariborom. Prav zato (Peter) Agba ni igral." Marcel Ratnik je obnovil poškodbo zadnje stegenske mišice, kar pomeni, da je z nastopi v letošnji sezoni že zaključil. Na seznamu poškodovanih se je kapetan pridružil Pedru Lucasu (koleno), Marku Ristiću (koleno), Marku Brestu (nos) in Alexu Tammu (stegenska mišica).

Nič ni slajšega, kot potrditi naslov proti večnemu rivalu

Olimpijo v soboto čaka večni derbi. V Stožice prihaja Maribor, ki je po slabi rezultatski seriji povezal dve zmagi – po zmagi nad Muro (2:1) so padli še Radomljani (4:0). Ljubljančani bi lahko v primeru zmage že potrdili naslov državnih prvakov. "Gremo tekmo po tekmo. Če bomo imeli priložnost, da potrdimo naslov na domačem stadionu proti Mariboru, jo bomo seveda zgrabili," poudarja španski strateg.