Težave Olimpije se nadaljujejo tudi v Ajdovščini, Celjani s petardo ugnali Bravo

Nogometaši Primorja in Olimpije so se v 6. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1). Ljubljančani so obračun začeli odločno, v nadaljevanju pa so znova nekoliko popustili in domači zasedbi dopustili izenačenje. Visoko zmago pa so slavili nogometaši Celja, ki so v Stožicah s kar 5:0 premagali Bravo.

Izbranci Milana Anđelkovića so po štirih porazih le vpisali novo točko na lestvico. Do nje so prišli povsem zasluženo, saj so bili v drugem polčasu boljši tekmec od favoriziranih gostov. Ti so v prvem delu pokazali nekaj tega, kar bi njihovi navijači radi videli. V nadaljevanju pa znova pustili dokaj bled vtis, kar ni dobra popotnica pred četrtkovo povratno tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti Noahu, kjer so po domačem porazu z 1:4 tudi zelo oddaljeni od uvrstitve v ligaški del.

Gostujoči strateg Erwin van de Looi je preizkušnjo v Ajdovščini začel s precej spremenjeno zasedbo v primerjavi s četrtkovo tekmo proti Noahu, a je ta takoj opozorila nase. V šesti minuti je po napaki domačih Marko Brest prišel do strela, ki ni bil posebej nevaren, minuto pozneje pa so gosti celo zadeli, vendar po pregledu posnetka zadetek Ivana Durdova ni obveljal zaradi nedovoljenega položaja.

V 18. minuti je po napaki Matevža Dajčarja, ko je izpustil žogo po strelu Žana Beširja, bilo nevarno tudi Primorje, Haris Kadrić pa je v boju z ljubljanskim vratarjem iztržil le kot. Ajdovci so v teh trenutkih bili vsaj enakovredni, toda v 25. minuti so Ljubljančani še drugič na tekmi zatresli mrežo domačih, toda takrat je bil v rahlem prepovedanem položaju Diogo Pinto.

Isti igralec je zatem poskusil še dvakrat ob znova boljših minutah gostov, ki so se kar konstantno smukali v bližini domačega kazenskega prostora, ob koncu prvega polčasa pa so prišli do enajstmetrovke po igranju z roko domačega branilca. To je zanesljivo pod prečko izvedel Pinto za 1:0. Ajdovci so kmalu po začetku drugega polčasa izenačili. Po podaji Tilna Klemenčiča z desne strani za gostujočo obrambo je žogo v 49. minuti dobro sprejel Roger Murillo in nato rutinirano dosegel svoj četrti gol sezone. Domači so bili v uvodu boljši tekmec, v 55. minuti pa je Diga preizkusil domačega vratarja Denisa Pintola s strelom z glavo. Olimpija se je sicer precej iskala v tem delu igre, kljub temu pa v 66. minuti prek Pinta spet zaposlila Pintola, na drugi strani pa so sicer v drugem delu večinoma boljši Ajdovci imeli na voljo kar nekaj obetavnih (proti)napadov, a jih niso znali dobro izpeljati. V 73. minuti pa je le Dajčarja preizkusil Haris Kadrić s strelom z glavo.

V 83. minuti je Kadrić celo dosegel zadetek, vendar ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, pozneje je še Olimpija pokazala nekaj želje po lovu na zmagoviti zadetek, a bila daleč od uspeha. Primorje bo v 7. krogu v nedeljo gostovalo pri Muri, Olimpija pa bo gostila Maribor.

Celjani že v prvem polčasu razbili nogometaše Brava

Celjska zasedba pod vodstvom Alberta Riere v uvodu sezone kaže daleč najboljše predstave v ligi. Na šesti tekmi je še šestič zmagala. Temelje za nove tri točke je tokrat proti Bravu postavila že v prvem polčasu, ko je dosegla štiri gole. V drugem polčasu je le še postavila piko na i visoki zmagi. Za Celjane je to nova dobra popotnica pred četrtkovo povratno tekmo kvalifikacij konferenčne lige v Ostravi proti Baniku, kamor bo odšla s prednostjo 1:0.

Celjani, ki so zaradi poškodbe kolena za dlje časa izgubili pomembnega vezista Marka Zabukovnika, so zgodaj prišli do želene prednosti. Najprej je Danijel Šturm neuspešno poskusil z glavo v šesti minuti, v 14. je Artemijus Tutyškinas streljal iz bližine, a je Uroš Likar izvrstno posredoval, v 15. pa je Celje povedlo. Tutyškinas je po podaji Maria Kvesića z leve strani žogo z glavo žogo vrnil pred vrata, tam pa jo je Kenan Toibibou nespretno poslal v lastno mrežo.

Bravo je imel priložnost za izenačenje v 22. minuti, a je Žan-Luk Leban dobil dvoboj z Martinom Pečarjem, v 31. še z Gašperjem Jovanom, vmes pa so v 26. gosti vodili že z 2:0, Juanjo Nieto je dolgo časa vodil žogo, se odločil za strel z 20 metrov, žoga je nato zadela še Victorja Gidada, spremenila smer in končala v mreži. V 33. minuti je Jakoslav Stanković zgrešil celjska vrata z roba kazenskega prostora, toda če so Ljubljančani poskušali, so Celjani zadevali. V 37. minuti je bilo namreč že 3:0, po podaji Ivice Vidovića iz kota z leve strani je z glavo zadel Tutyškinas.

Zadetkov pa še ni bilo konec. V 40. minuti je v lastnem kazenskem prostoru z roko igral Marwann Nzuzi, z bele pike pa je v 42. minuti zadel Šturm. Tik pred koncem polčasa bi lahko prednost še povišal donedavni član Brava Matej Poplatnik, a je z glavo meril malce premalo natančno.

Uvod drugega polčasa je prinesel nekaj akcije na obeh straneh, a ob visoki razliki ni bilo toliko tekmovalnosti kot v prvem polčasu. Celjani so brez posebnih težav nadzorovali tekmo, v 70. minuti pa še povečali prednost, ko je Nikita Josifov preigraval v kazenskem prostoru in nato s pomočjo desne vratarjeve vratnice zadel s slabih desetih metrov. Likar je v 77. minuti preprečil drugi zadetek Nietu na tekmi, Leban pa malce pozneje prvega v Bravovem dresu Admirju Bristriću, ki mu ni povsem uspel lob. Bristrić je neuspešno poskusil še v 85. minuti, to pa je bil zadnji nevaren trenutek tekme.

Bravo bo v 7. krogu v soboto gostoval pri Radomljah, Celje pa bo v nedeljo gostilo Domžale.

