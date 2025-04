Olimpija le do točke proti Kopru

Koprčani so po zmagi na prvi prvenstveni tekmi v Stožicah na drugi vzeli še točko in Olimpiji preprečili, da bi se od Maribora odlepila na 15 točk z dvema tekmama več. Tako imajo Ljubljančani zdaj na vrhu 13 točk naskoka pred vijoličastimi, medtem ko je Koper tretji in za Mariborom s tekmo več zaostaja tri točke.