Olimpija proti Lillu v boj za še kako potrebne točke

Ljubljančani se v tekmo podajajo z dobro popotnico, saj je neporažena že na zadnjih sedmih tekmah. Nazadnje je klonila prav v Konferenčni ligi, ko je bil v tretjem krogu s 3:0 boljši Klaksvik. Od omenjenega poraza so Zmaji zbrali remi in šest zmag, med drugi tudi svojo prvo v evropskih tekmovanjih, zaradi katere še ohranjajo upe o napredovanju. A v dobri formi je tudi Lille, ki je neporažen že deset tekem. Moštvo s severa Francije je nazadnje izgubilo konec septembra prav po prvi tekmi z Olimpijo, ko jih je z 1:2 premagal Reims. Od omenjenega poraza pa so Mastifi zbrali pet remijev in pet zmag.