Poraz v mestnem obračunu: navijači Olimpije naj se pripravijo na novo mukotrpno sezono

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Nogometaši Brava ostajajo "črna mačka" nogometašem Olimpije. Na zadnjih 14 medsebojnih obračunih je Olimpija zmagala le enkrat, tokrat pa je vknjižila že peti poraz zapovrstjo. Varovanci Miša Brečka, ki je tako neuspešno prestal debi na "vroči" klopi, so bili sicer boljši v polju, imeli precej dlje časa žogo v nogah, imeli tudi dovolj priložnosti, da bi iztržili ugodnejši izid, toda tudi tekmeci so bili nevarni. Izkazalo pa se je, da tudi bolj učinkoviti. Začetek tekme je bil zaspan. Olimpija je imela rahlo terensko premoč, prvi pravi strel na gol vratarja Matjaža Rozmana pa sprožila šele v 22. minuti, toda gostujoči čuvaj mreže po poskusu Admira Bistrića ni imel večjega dela. Že v naslednjem napadu na drugi strani pa so gosti povedli. Domači branilec David Kobouri je po predložku Jakoslava Stankovića z leve strani izbil žogo, a točno na nogo Sandija Nuhanovića, ki ni okleval s strelom. Ta je bil dovolj močan, da je bil vratar Matevž Vidovšek nemočen.

Tudi po zadetku so imeli zeleno-beli več od igre, v 34. minuti priložnost s prostega strela, toda Dimitar Mitrovski je zadel le živi zid. Tudi Bravo je še nekajkrat nevarno prišel v kazenski prostor, Vidovšek je moral nekajkrat posredovati in je ekipo rešil večjega zaostanka. Če je Olimpijo ob koncu prvega dela reševal Vidovšek, jo je na začetku drugega dela, v katerem je bila njena terenska premoč še bolj izrazita, rešila vratnica. Avstrijec Jakob Brunnhofer je po dvojni podaji s Stankovičem prodrl v kazenski prostor, žogo že poslal mimo ljubljanskega vratarja, vendar mu je zmanjkalo nekaj sreče.

Trener Brava Aleš Arnol je strup za Olimpijo. FOTO: Luka Kotnik

Nekaj sreče je v 51. minuti na drugi strani zmanjkalo tudi Kobouriju, ki je po kotu z glavo že premagal vratarja, toda na golovi črti mu je z dobro reakcijo veselje preprečil Marko Simonič. Še bližje golu pa je bila Olimpija nekaj minut pozneje, ko je Mitrovski mojstrsko izvedel prosti strel, zadel prečko, od katere se je žoga odbila na golovo črto in še enkrat v prečko. Nekaj težav je vratarju Rozmanu v 65. minuti povzročil strel Dina Kojića, lepo priložnost je zapravil tudi Bristrić, Mitrovski pa je bil še enkrat nevaren s prostega strela, toda mreža vratarja Rozmana je do konca ostala nedotaknjena. Še enkrat pa se je tresla Vidovškova. Potem ko je najprej Stanković zadel vratnico, se je v naslednjem nevarnejšem napadu z golom izkazal Okpo Mazie, ki je le nekaj trenutkov prej zamenjal Stankovića in postavil končni izid. Olimpija bo v naslednjem krogu gostovala pri Muri, Bravo bo gostil Nafto 1903.

Goran Markovič FOTO: Aljoša Kravanja

Nogometaši iz Grosupljerga 'zgodovinsko' odprli sezono

Gosti iz Grosupljega so zmagoviti odprli sezono 2026/27. Novinci na prvoligaški sceni so na svoji premierni tekmi v elitni konkurenci v Domžalah osvojili vse tri točke, za njihovo zgodovinsko zmago sta zadela Nal Lan Koren in Enej Marsetič. Radomljani so imeli v prvem polčasu jalovo pobudo, igra pa je večinoma potekala med obema kazenskima prostoroma. Prvič je po golu zadišalo šele v 35. minuti. Po gneči v dolenjskem kazenskem prostoru je Aleksa Paić z 20 metrov sprožil močan strel, z bravurozno obrambo pa se je izkazal gostujoči vratar Jaka Zrnec. Mlinarji so le pet minut kasneje doživeli hladno prvo. Grosupeljčani so izpeljali bliskovit nasprotni napad, Nal Lan Koren se je z 20 metrov odločil za strel, žoga je pri tem zadela Paića in nekoliko spremenila smer ter presenetila domačega vratarja Sama Pridgarja. Izbranci domačega trenerja Ivana Vukomanovića so silovito začeli drugo polovico tekme. Že po nekaj sekundah igre je Bruno Burčul sprožil močan strel z roba kazenskega prostora, na pravem mestu pa je bil Zrnec. Le nekaj minut zatem je strel Luke Kušića zletel mimo vrat.

Grosupeljčani so nato umirili gostitelje. V 56. minuti je Koren poslal oster predložek z desne strani, zaključni strel Vida Hojča pa ni bil dovolj močan, da bi presenetil Pridgarja. Osem minut kasneje so gosti znova zapretili, po globinski žogi pa je bil Pridgar malenkost hitrejši od Nikole Jovičića. Dolenjci so v zadnjem delu tekme prikazali zelo zrelo in preudarno predstavo. V 80. minuti si izpeljali (pol)nasprotni napad, domači nogometaši pa so blokirali strela Jovičića in rezervista Eneja Marsetiča. Po kotu z desne strani Maja Roriča je Miha Dobnikar z glavo podaljšal žogo do Marsetiča, ki je iz neposredne bližine povišal na 2:0 in postavil končni izid na dvoboju. Ekipa iz Grosupljega bo naslednjo tekmo igrala 25. julija v Mariboru, zasedba iz Radomelj pa bo dan kasneje gostovala v Kopru. Izida, 1. krog:

Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje 0:2 (0:1)

Koren 40., Marsetič 80. Olimpija Ljubljana - Bravo 0:2 (0:1)

Nuhanović 23., Mazie 90.