Hadžić brez komentarja o sodnikih, Mariboru vse pohvale

Takrat je Senad Jahović turškega prvoligaša popeljal v tretji krog po podaji s strani in strelom z glavo, ki je premagal v četrtek izjemno razpoloženega ljubljanskega vratarja Nejca Vidmarja . Zeleno-belim, ki so že po nekaj minutah ostali brez pomembnega vezista Asmirja Suljića , je lahko žal predvsem za priložnost Anteja Vukušića , ki jo je z glavo neoviran zapravil v drugem polčasu pri izidu 0:0, veliko vprašanj se je vrtelo tudi okoli drugega rumenega kartona Čekičiju v 38. minuti, a trener Hadžić o tem ni želel preveč razpredati.

Safet Hadžić je takoj po tekmi v pogovoru za našo televizijo dejal, da mu bo v spominu na nesrečni obračun z Malatyasporjem v Stožicah bolj kot predstava Evropi nedoraslega slovaškega sodnika Filipa Glove ostala kulisa, ki so ji svoji Olimpiji pripravili domači navijači. Več kot 9.000 naj bi se jih zbralo na največjem slovenskem nogometnem objektu, a po raztrganem prvem polčasu, ki se je povsem "izrodil" po zaslugi glavnega delivca pravice, in izključitvi Endrija Cekicija , je sledil hladen tuš v 77. minuti.

'Vse so dali'

"Ne vem, kaj naj rečem ... Po tem vzdušju, po tem, kar so igralci dali vse od sebe, je škoda, da smo tako hitro prejeli rdeči karton. Mogoče je bil, mogoče ni bil, ne bi rad o tem govoril. Še enkrat bi se zahvalil tej prekrasni publiki, navijanju in mojim igralcem, ki so dali vse od sebe,"je dejal ljubljanski strateg, ki je z varovanci že drugo tekmo v nizu (poleg večnega derbija z Mariborom) odigral več kot 60 minut z desetimi igralci v polju.

"Vidite, da ko je srce, ko je karakter, to ni naporno. Vse so dali. Mislim, da smo si na vse to dejansko zaslužili, ne glede na njihov uspeh, normalno, zmago, a na srce smo si kaj več zaslužili,"je našemu Božidarju Bulatu še povedal Hadžić in o svoji jezni reakciji v smeri slovaških sodnikov po koncu tekme pristavil: "Jeza na sodnika? Spet bo samo govor o sodnikih. Ne bi rad govoril (o tem, op. a.), za to so inštitucije, ki bodo videle. Še enkrat: danes smo dali vse od sebe, želeli smo si naprej, videli ste sami, da smo pustili zadnjo kapljico krvi in srce, tako da nimam kaj ... Vsaka čast mojim fantom."

Mariboru vse pohvale

Na novinarski konferenci je bil Hadžić podobno spravljiv in poleg tega, da je stopil v bran Čekičiju, čestital za nedavne evropske uspehe tudi večnemu tekmecu Mariboru. Čestitk iz nasprotne smeri je bilo sicer v preteklosti bore malo, toda Hadžić je priznal, da se je uspeha vijoličastih proti švedskemu AIK "iskreno razveselil".

"Mislite, da si je (Čekiči, op. a.) želel dveh rumenih kartonov? Verjamem, da je njemu najtežje. To je nogomet. Škoda, ker smo bili zelo blizu. Če bi lahko vso tekmo igral tudi on, bi nam mogoče uspelo. Mariboru? V Evropi mu uspevajo velike stvari, a nam ne. Gotovo je njegova prednost velika količina izkušenj. Mariboru je treba za vse, kar počne, samo čestitati. Iskreno sem vesel, da se je veselil novega podviga,"je pred zbranimi novinarji dejal Hadžić.