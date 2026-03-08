Olimpija - Maribor 0:0*

Na tekmi 25. kroga slovenske prve lige se v Stožicah merita ljublčjkanska Olimpija in Maribor. Gre za tretji večni derbi sezone. Tekma je posebej pomembna za Maribor, ki bi se z zmago Celjanom - ti so v tem krogu prosti -, približali na le pet točk. Sta pa tako ljubljanska kot mariborska zasedba v dobrem nizu v ligi, obe nista izgubili že na petih tekmah zapovrstjo. Mreži še mirujeta (0:0). Derbi sodi David Šmajc.