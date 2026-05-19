Olimpija, Maribor in Celje daleč zadaj: mladinci Brava drugič zapored prvaki Slovenije

Članska ekipa NK Bravo se bo po fantastični ligaški sezoni, ki jo je začinila izjemna serija enajstih tekem brez poraza, ponovno uvrstila v evropska tekmovanja, najboljšo sezono v zgodovini tega mladega ljubljanskega kluba, ki je ravno v tem letu praznoval svojo dvajseto obletnico ustanovitve, pa je dopolnila tudi mladinska zasedba.

Mladinci Brava, gre za zasedbo U19, so že dva kroga pred koncem sezone osvojili naslov mladinskih državnih prvakov. Bravo je tako pod vodstvom trenerja Tomaža Petroviča že drugo sezono zapovrstjo osvojil naslov prvaka v mladinski konkurenci in potrdil svoj primat v tej starostni kategoriji.

Mladinci Brava so drugič zapored najboljši v Sloveniji. Do novega naslova so prišli predčasno. Njihova točkovna prednost pred Celjem, Mariborm in Olimpijo je (bila) zajetna ... FOTO: 24ur.com

Pokal za osvojitev naslova državnih prvakov je ljubljanska ekipa Bravo prejel v nedeljo po domači tekmi proti Iliriji (2:1). To je bila za mlade Ljubljančane hkrati tudi zadnja tekma letošnje sezone, saj bo ekipa v zadnjem prvenstvenem krogu prosta.

NK Bravo U19 FOTO: NK Bravo

Zadnjo tekmo sezone proti mestnemu tekmecu Iliriji so nogometaši Brava začeli v postavi Grom, Bronja, Kumer Čelik, Božić, Jevšnik, Pečar, Jovanović, Mešić, Mächtig, Blaško in Juvan. V drugem polčasu Šular, Šimnovec, Kostić, Robin in Kancilija.