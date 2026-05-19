Nogomet

Olimpija, Maribor in Celje daleč zadaj: mladinci Brava drugič zapored prvaki Slovenije

Ljubljana, 19. 05. 2026 14.12 pred 41 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
NK Bravo U19

Mladinska ekipa Brava je dopolnila uspeh članske in že drugo sezono zapovrstjo osvojila naslov prvaka v mladinski nogometni ligi U19. Ljubljančani so do naslova prišli predčasno. Večni tekmeci Olimpija, Maribor in Celje, ki so osvojili mesta za Bravom, pa so imeli velik točkovni zaostanek.

Članska ekipa NK Bravo se bo po fantastični ligaški sezoni, ki jo je začinila izjemna serija enajstih tekem brez poraza, ponovno uvrstila v evropska tekmovanja, najboljšo sezono v zgodovini tega mladega ljubljanskega kluba, ki je ravno v tem letu praznoval svojo dvajseto obletnico ustanovitve, pa je dopolnila tudi mladinska zasedba. 

Mladinci Brava, gre za zasedbo U19, so že dva kroga pred koncem sezone osvojili naslov mladinskih državnih prvakov. Bravo je tako pod vodstvom trenerja Tomaža Petroviča že drugo sezono zapovrstjo osvojil naslov prvaka v mladinski konkurenci in potrdil svoj primat v tej starostni kategoriji.

Mladinci Brava so drugič zapored najboljši v Sloveniji. Do novega naslova so prišli predčasno. Njihova točkovna prednost pred Celjem, Mariborm in Olimpijo je (bila) zajetna ...
Pokal za osvojitev naslova državnih prvakov je ljubljanska ekipa Bravo prejel v nedeljo po domači tekmi proti Iliriji (2:1). To je bila za mlade Ljubljančane hkrati tudi zadnja tekma letošnje sezone, saj bo ekipa v zadnjem prvenstvenem krogu prosta.

Zadnjo tekmo sezone proti mestnemu tekmecu Iliriji so nogometaši Brava začeli v postavi Grom, Bronja, Kumer Čelik, Božić, Jevšnik, Pečar, Jovanović, Mešić, Mächtig, Blaško in Juvan. V drugem polčasu Šular, Šimnovec, Kostić, Robin in Kancilija.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

