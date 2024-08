Kamen spotike

Na začetku 15. minute so Ljubljančani po pregledu posnetka dobili enajstmetrovko po prekršku Lana Vidmarja nad Thalissonom. A Raul Florucz je dolgo ni mogel izvesti, saj je sodnik David Šmajc ekipi poslal v slačilnico, po tem, ko so s tribune, kjer je bila navijaška skupina Viole, na igrišče prileteli različni predmeti, eden je tudi zadel Olimpijinega nogometaša pred izvedbo enajstmetrovke.

Po obračunu je trener Olimpije Španec Victor Sanchez poudaril, da ima vse svoje meje, varnost nogometašev pa bi morala biti prioriteta organizatorjev. "Lepa tekma je bila. Že pred začetkom sem igralcem dejal, da bi profesionalni igralci in trenerji take tekme radi igrali vsak teden, ampak to ni mogoče. Bila je težka tekma in obe moštvi sta se borili za zmago. Kar se tiče navijačev razumem, da je na takih tekmah veliko strasti. Vseeno pa bi morali biti malo bolj previdni z igralci in stvarmi, ki jih mečejo. To je zelo, zelo nevarno. Dim in barve so lepa stvar, tudi kot igralec sem imel rad take prizore, ampak igralce moramo obvarovati. Oprostite. Sem smo prišli igrati, poskušati zmagati in biti zadovoljni. Nismo zadovoljni z remijem, saj vedno ciljamo na zmago. Kljub temu je bila dobra predstava in čestital sem igralcem," je po strastnem derbiju dejal nekdanji nogometaš Reala.

Španec je z zbranimi novinarji govoril v angleščini, saj slovenščine za zdaj razumljivo še ne obvlada. "Na srečo ne razumem slovensko, tako da ne vem, kaj pojejo. A meni je to lepo, tudi kot igralec sem si zapomnil takšne tekme, na katerih je bila atmosfera še 'hujša'," je vtise s svojega prvega derbija med Olimpijo in Mariborom strnil Sanchez.

Po skoraj polurni prekinitvi pa je Florucz le lahko streljal, vendar se je Jug vrgel v pravo smer in mu strel obranil. V 23. minuti je Šmajc znova razjezil domače navijače, saj je spet pokazal na belo piko po prekršku Svena Šoštariča Kariča nad Floruczem na robu kazenskega prostora, a nato spremenil odločitev in dosodil le prosti strel.