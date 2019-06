Olimpija 'maščevala' Kronavetra in iz Maribora pripeljala Šmeja

NK Olimpija Ljubljana je svojo obrambo okrepila z Denisom Šmejem, s katerim je podpisala triletno pogodbo. 25-letni slovenski nogometaš je dobro poznan slovenskim ljubiteljem nogometa, saj je v svoji karieri igral za štiri domače klube (Rudar, Koper, Aluminij, Maribor) in ima za seboj 98 tekem v slovenskem državnem prvenstvu.



Šme, ki igra na položaju osrednjega branilca, se je zmajem priključil na začetku pripravljalnega obdobja in že nastopil na prijateljskih tekmah proti Škendiji in Dinamu, zdaj pa je s podpisom pogodbe uradno postal član aktualnih slovenskih pokalnih prvakov. "Ekipa me je odlično sprejela, tako igralci kot strokovni štab. Lahko sem si samo želel take dobrodošlice, kot sem jo dobil. Z ekipo se pripravljam v Kranjski Gori, kjer trdo delamo. Smo sredi težkega ciklusa priprav, vendar pa je vzdušje odlično. Pred kratkim smo odigrali tudi odlično tekmo proti Dinamu, na kateri smo dobili potrditev, da smo na pravi poti," je dejal Šme in spregovoril tudi o ciljih za prihajajočo sezono: "Cilji za prihajajočo sezono so jasni. V Evropi želimo priti čim dlje, v domačih tekmovanjih pa je samoumevno, da Olimpija vsako sezono napada dvojno krono."