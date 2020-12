Olimpija mestni derbi zaključila brez golov in brez zmage

Ljubljanski obračun na polovici prvenstva se je na razmočeni in vse bolj razriti zelenici končal z delitvijo točk, pri čemer so imeli najlepšo priložnost domači nogometaši. Bravo je peto tekmo zapovrstjo končal brez poraza, Olimpija, ki je še vedno igrala brez kaznovanega Mirala Samardžića (ob Andresu Vombergarju strelca zadetka na prvi medsebojni tekmi ob zmagi z 2:0), pa je neporažena štiri tekme. Za vodilnim Mariborom, ki bo v četrtek igral proti Muri, zaostaja dve točki.

Nogometaši Olimpije so po zmagi na derbiju z Mariborom na treh tekmah enkrat zmagali in dvakrat remizirali.

Prvi polčas v Šiški na težkem igrišču ni ponudil prav razburljive predstave. Pravih strelov proti enim in drugim vratom je bilo malo, pa še ti so bili precej nenevarni. Izjema je bil volej Roka Maherja v 24. minuti, ki pa ga je Žiga Frelih obranil. V 50. minuti je Mario Kvesić, tako kot že enkrat v prvem delu, znova poskusil s strelom, a tudi ta je bil lahek zalogaj za Igorja Vekića. So pa zeleno-beli odločneje začeli drugi del, a v 61. minuti je pred lastnimi vrati nerodno posredovalGoran Milović, tako da je žoga zletela le malo mimo Olimpijinih vrat. V 69. minuti je Olimpija sicer izpeljala dobro akcijo, a jo je na koncu Mihail Caimacov končal s slabim in precej previsokim strelom z roba kazenskega prostora. Podobno je sprožil tudi debitant v prvi postavi Olimpije Adrian Zeljković.

Na drugi strani je Rok Kidričv padcu poskusil v bližini gola, a je žoga končala mimo vrat, tako kot ob precej bolj nevarnem poskusu Mustafe Nukića takoj zatem v 74. minuti. Kidrič je malce pozneje še zgrešil celo žogo v ugodnem položaju pred vrati Olimpije. Ta je v 87. minuti ostala brez Ivana Močinića, ki je zaradi prekrška nad Martinom Kramaričem dobil drugi rumeni karton.

Izid:

Bravo – Olimpija 0:0