Olimpija misli resno: Kamerunec Kamy nova okrepitev zmajev

Daniel Kamy, ki igra na položaju osrednjega branilca, se je zmajem pridružil kot prost igralec, potem ko se mu je iztekla pogodba pri finskem klubu FC Inter Turku. Kamerunec s francoskim potnim listom je bil prisoten na pripravah članskega moštva v turškem Beleku, kjer je igral na vseh štirih tekmah in s svojimi predstavami prepričal vodstvo kluba, da je sklenilo dogovor z njim.



"Soigralci so me lepo sprejeli in dobro se razumemo, vsi govorijo angleško, kar je zame zelo dobrodošlo. Pomembno je tudi to, da je v ekipi rojak Macky Bagnack, ki mi zelo pomaga in mi je kot veliki brat. Priprave v Turčiji so bile dobre, zame pa tudi zahtevne, saj sem se komaj priključil ekipi in sem se moral navaditi na nove soigralce. Prepričan sem, da bom iz dneva v dan boljši," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba dejal 23-letni in 193 centimetrov visoki nogometaš, ki je hitro izvedel, katera bo prva tekma spomladanskega dela sezone: "Vsi govorijo o tekmi z Mariborom, ki predstavlja velik izziv. Igralci bomo pod pritiskom, a to je za nas nekaj povsem običajnega," je o prihajajočem derbiju povedal kamerunski branilec.