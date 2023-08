Olimpija močnejša za nizozemskega vezista

V italijanski drugi ligi je skupno zbral 41 nastopov, v lanski sezoni pa je Salernitana, iz katere je prišel v Ljubljano, Boultama posodila hrvaški Istri. V 1. HNL je zaigral na 22 tekmah in ob tem dosegel dva gola in dve podaji.

"Rad bi se zahvalil vsem za topel sprejem! Podrobnosti o prestopu so dokončno urejene. Vesel sem, da sem postal član najboljšega kluba v državi. Pred nami so velike stvari, zato komaj čakam prvi trening z novimi soigralci. Moštvo sem že spremljal na zadnjih tekmah in bil sem pozitivno presenečen nad videnim. V ekipi je zelo veliko kakovosti. Prihod k evropskemu predstavniku zagotovo predstavlja velik izziv in korak naprej v karieri, sem pa nanj pripravljen," je za klubsko spletno stran dejal 25-letni vezist.

Olimpija je bila v poletnem prestopnem roku precej dejavna, med drugimi so prišli Raul Florucz, Nemanja Motika, Pedro Lucas, Jorge Silva, Saar Fadida, Ahmet Muhamedbegović in Diogo Pinto.