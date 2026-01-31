Olimpija ugnala Muro, Koper proti Bravu zabil šest golov

Po mirnem uvodu so Ljubljančani zadeli v 11. minuti, ko je Dino Kojić prodrl po levi strani v kazenski prostor in žogo poslal pred vrata, kjer se je do nje spretno dokopal Pedro Lucas in jo poslal v mrežo. Sobočani so sicer zahtevali razveljavitev zadetka zaradi predhodnega prekrška Agustina Doffa, a so sodniki gol priznali. Ivan Jelić bi lahko v 36. minuti izenačil, a je s strelom z glavo zgrešil vrata Olimpije, ki jih je po dolgem času spet branil Matevž Vidovšek. V tem obdobju je bila Mura nevarnejša, ljubljanski vratar se je znova izkazal v 43. minuti, ko je streljal Niko Kasalo.

Slavje nogometašev Olimpije na tekmi proti Muri FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Takoj po začetku drugega polčasa je Mura silovito pritisnila, imela v enem samem napadu pet zaporednih strelov, od katerih je enega z golove črte izbil Jošt Urbančič, stresla se je tudi prečka, svoje pa je opravil tudi Vidovšek za ohranitev minimalne prednosti. Zatem je bil nenatančen spet Jelić, Olimpija pa je iskala "prebujenje" po anemičnem začetku. Tega ni bilo na vidiku, Vidovšek je še naprej nabiral obrambe, v 74. minuti so sicer domači dosegli gol, vendar iz prepovedanega položaja. Zatem pa je Mura spet prevzela pobudo, nanizala še nekaj priložnosti, a brez posebej nevarnega strela. Domačim je nato najprej skrbi povzročil edini pravi napadalec Lucas, ki je zaradi poškodbe odšel z igrišča, takoj zatem pa je še Doffo udaril v obraz Vanjo Kulenovića in si prislužil izključitev. Mura tudi številčne prednosti v končnici ni znala unovčiti.

Nogometaši Kopra na tekmi proti Bravu FOTO: FC Koper

Koprčani, ki so tokrat igrali brez kaznovanega Kamila Manserija, so zelo dobro začeli drugi del prvenstva. Proti običajno zahtevnemu tekmecu iz Ljubljane so tokrat levji delež posla opravili že v prvem polčasu, ko so dosegli pet zadetkov. Ob slabi obrambi Brava so Andraž Ruedl, Josip Iličić, Brian Oddei in Leo Rimac odlično opravljali posel v napadu. Koper se je vsaj začasno prebil na drugo mesto, Bravo je zdaj šest točk za njim, tako kot Olimpija in Radomlje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Prva liga, 19. krog, sobota, 19.1.2026, izidi: