Nogomet

Olimpija ugnala Muro, Koper proti Bravu zabil šest golov

Ljubljana, 31. 01. 2026 19.45 pred 15 dnevi 2 min branja 11

Avtor:
A.M. STA
Olimpija – Maribor

Ljubljančani in Sobočani so nogometno pomlad začeli z željo po precej boljših predstavah kot jeseni, ko so oboji zaostali za svojimi pričakovanji. Boljši vtis je pustila Mura, kljub temu pa je Olimpija, ki je le enkrat sprožila proti vratom, slavila z 1:0. Veliko bolj so se izkazali nogometaši Kopra, ki so s 6:2 premagali Bravo.

Po mirnem uvodu so Ljubljančani zadeli v 11. minuti, ko je Dino Kojić prodrl po levi strani v kazenski prostor in žogo poslal pred vrata, kjer se je do nje spretno dokopal Pedro Lucas in jo poslal v mrežo. Sobočani so sicer zahtevali razveljavitev zadetka zaradi predhodnega prekrška Agustina Doffa, a so sodniki gol priznali. Ivan Jelić bi lahko v 36. minuti izenačil, a je s strelom z glavo zgrešil vrata Olimpije, ki jih je po dolgem času spet branil Matevž Vidovšek. V tem obdobju je bila Mura nevarnejša, ljubljanski vratar se je znova izkazal v 43. minuti, ko je streljal Niko Kasalo.

Slavje nogometašev Olimpije na tekmi proti Muri
Slavje nogometašev Olimpije na tekmi proti Muri
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Takoj po začetku drugega polčasa je Mura silovito pritisnila, imela v enem samem napadu pet zaporednih strelov, od katerih je enega z golove črte izbil Jošt Urbančič, stresla se je tudi prečka, svoje pa je opravil tudi Vidovšek za ohranitev minimalne prednosti. Zatem je bil nenatančen spet Jelić, Olimpija pa je iskala "prebujenje" po anemičnem začetku. Tega ni bilo na vidiku, Vidovšek je še naprej nabiral obrambe, v 74. minuti so sicer domači dosegli gol, vendar iz prepovedanega položaja. Zatem pa je Mura spet prevzela pobudo, nanizala še nekaj priložnosti, a brez posebej nevarnega strela. Domačim je nato najprej skrbi povzročil edini pravi napadalec Lucas, ki je zaradi poškodbe odšel z igrišča, takoj zatem pa je še Doffo udaril v obraz Vanjo Kulenovića in si prislužil izključitev. Mura tudi številčne prednosti v končnici ni znala unovčiti.

Nogometaši Kopra na tekmi proti Bravu
Nogometaši Kopra na tekmi proti Bravu
FOTO: FC Koper

Koprčani, ki so tokrat igrali brez kaznovanega Kamila Manserija, so zelo dobro začeli drugi del prvenstva. Proti običajno zahtevnemu tekmecu iz Ljubljane so tokrat levji delež posla opravili že v prvem polčasu, ko so dosegli pet zadetkov. Ob slabi obrambi Brava so Andraž Ruedl, Josip Iličić, Brian Oddei in Leo Rimac odlično opravljali posel v napadu. Koper se je vsaj začasno prebil na drugo mesto, Bravo je zdaj šest točk za njim, tako kot Olimpija in Radomlje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prva liga, 19. krog, sobota, 19.1.2026, izidi:

Olimpija - Mura 1:0 (1:0)
Lucas 11.
RK: Doffo 87.

Koper - Bravo 6:2 (5:0)
Ruedl 5., 21., Iličić 22., Rimac 30., 50., Oddei 45.; Baboula 63., Ivanšek 76.

nogomet prva liga olimpija mura
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zavetnik
01. 02. 2026 11.59
Ja kaj pa pričakujemo od Radenka in kampanije saj drugače ne znajo samo pranje denarja in podkupovanje kako deluje mafija če ne sodeluješ te odstranijo ta Borovšak naj se zamisli nad početjem
Odgovori
+1
1 0
Franc Petrovi? 1
01. 02. 2026 09.34
To je pa že višek nesramnosti,posebno še VAR,PODKUPLJENI NA MEHKI Č IN NIKOME NIŠTA.ZAKAJ IMAMO SODNIŠKO ORGANIZACIJO,vse bi dali da bi bila Olimpija prvak.Povsod po svetu bi se takšne napake kaznovale.Čas je za spremembe,mafija sodniška.
Odgovori
+2
2 0
PačNeko
31. 01. 2026 21.58
"Olimpija ugnala Muro", se ne strinjam z naslovom. NZS sodniki ugnali Muro, bi bilo dosti bolj ustrezno. Tako nesposobni so, da še na VARu ne vidijo očitnega prekrška (namenoma ali nenamenoma = ???). @Sodniki NZS, sramota ste za šport, samo toliko.
Odgovori
+3
3 0
boslo
31. 01. 2026 20.29
Neverjetno kaj delajo sodniki, to je šlo že zdavnaj čez vse meje
Odgovori
+3
5 2
motorist_mb
31. 01. 2026 19.43
Sodniška mafija 😡
Odgovori
+5
7 2
štajerc65
31. 01. 2026 19.22
Pa kdo se gleda to afriško prvenstvo v Sloveniji?
Odgovori
+3
5 2
Jevgenij Suhov
31. 01. 2026 18.11
gol dosežen po čistem prekršku…
Odgovori
+4
9 5
MiliVanili65
31. 01. 2026 18.28
in jokcanje se nadaljuje😁😁😁
Odgovori
-4
5 9
mackon08
31. 01. 2026 17.40
Sodnišks blamaža v korist Olimpije sr nadaljuje.
Odgovori
+6
11 5
NkMaribor
31. 01. 2026 21.20
Olimpija je imela rdeč karton ti pa meniš, da je bila Mura oškodovana? Škoda tako komnetiranje, da veš.
Odgovori
-4
0 4
mackon08
01. 02. 2026 09.02
Halooooo 5 minut pred koncem tekme zasluženi rdeči karton za nazanje oči takšim kot si ti. Sidniska kraja videna iz vesolja.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
