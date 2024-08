Pedro Lucas v izdihljajih prvega polčasa popeljal Olimpijo do vodstva z 1:0

Ljubiteljice in ljubitelji evropskega klubskega nogometa, lepo pozdravljeni!

Po evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji in ob iztekajočih se olimpijskih igrah v Parizu se misli ljubiteljev športa, predvsem pa klubskega nogometa, počasi obračajo novi sezoni. Pred nami je prva tekma 3. predkroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Olimpijo in moldavskim Sheriffom. Ljubljančani so v novo sezono vstopili na najboljši možen način - z uvodnima zmagama v domačem prvenstvu proti ajdovskemu Primorju in lendavski Nafti ter z uspehom v predhodnem predkrogu za konferenčno ligo, v katerem so izločili ukrajinsko Polissyo iz Žitomira.