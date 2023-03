Olimpija na vročem gostovanju izgubila proti Muri

Nogometaši Mure so v 28. krogu nogometne Prve lige na domači Fazaneriji z 2:1 porazili vodilno Olimpijo. Ljubljančani, ki sicer pred Mariborom še vedno vodijo za visokih 15 točk, so tako doživeli še drugi zaporedni nedeljski ligaški poraz. Sredi tedna so sicer premagali Celje.

Derbi kroga med Muro in Olimpijo je postregel z zanimivo predstavo, polno dogodkov. Zmago je vknjižila Mura, ki je sicer nekaj časa igrala z igralcem manj, a zdržala v obrambi, junak dvoboja je bil domači vratar Klemen Mihelak. Olimpijo je pri petem porazu v sezoni spet pokopala neučinkovitost, imela je precej več priložnosti od Mure, da pa ni iztržila ugodnejšega izida, pa ni kriv le vratar, ampak tudi nekaj smole. Ljubljančani so v prvem delu dvakrat zadeli okvir vrat, v drugem pa zgrešili tudi najstrožjo kazen. Kljub porazu ima Olimpija še vedno varnih 15 točk prednosti pred Mariborom, Mura pa je ohranila stik z ekipami, ki se borijo za Evropo.

Olimpija je po uvodnem pritisku Mure že v 12. minuti prišla v prednost. Ivan Šarić je v kazenskem prostoru igral z roko, VAR je na ogled posnetka poklical sodnika Alena Borošaka, ta pa je pokazal na belo točko, najstrožjo kazen je izkoristil Mario Kvesić. Na odgovor Mure ni bilo treba dolgo čakati. Po lepi akciji s kota je žoga prišla do 17-letnega Nika Kasala, ki jo je s strelom od daleč poslal pod prečko, odlični ljubljanski vratar Matevž Vidovšek evrogola ni mogel preprečiti.

Zato pa je preprečil vodstvo Mure ali vsaj vnovični pregled VAR-a v 28. minuti, ko je akcijo začel Kasalo, Mirlind Daku je žogo podaljšal na drugo vratnico, Kai Cipot je bil sam pred ljubljanskim vratarjem, sicer v sumljivem položaju, toda ni ga premagal. Že kmalu zatem je imel srečo vratar Mure Mihelak, s strelom od daleč ga je že premagal David Sualehe, toda žoga je zadela vratnico, se odbila do Svita Sešlarja, ki pa ga je odbitek presenetil, tako da ni ustrezno reagiral, žogo je poslal mimo gola. Dobro minuto pozneje se je še enkrat stresel okvir Murinih vrat, po protinapadu ga je zadel Kvesič, tokrat je odbito žogo Rui Pedro spravil v mrežo, a iz nedovoljenega položaja. V 40. minuti pa je prišlo do popolnega preobrata. Za Ljubljančane je bil spet usoden kot, potem ko je bil po njem v kazenskem prostoru najvišji Cipot, ki je ob levi vratnici poslal žogo za hrbet Vidovška.

Olimpija si je že v prvi minuti nadaljevanja pripravila novo priložnost, po podaji Sešlarja je poskusil Kvesić, vendar je bil Mihelak na mestu. Le nekaj trenutkov pozneje pa so Ljubljančani po prekršku Srđana Kuzmića nad Kvesićem dobili še eno enajstmetrovko in še igralca več na igrišču, toda tokrat Kvesić strela z bele pike ni zadel, to pa že tretjič v zadnjem času. Gosti, ne samo, da niso izkoristili najstrožje kazni, v nadaljevanju niso izkoristili niti številčne premoči. Za to so imeli veliko priložnosti, toda Timi Max Elšnik dvakrat, Kvesić, Goran Milović jih niso izkoristili. V 83. minuti se je tudi izenačilo številčno stanje, saj si je rdeč karton prislužil tudi igralec gostov Agustin Doffo, ki je s prekrškom preprečil Dakuju, da po protinapadu sam pride pred vratarja Vidovška. Kljub temu pa so Ljubljančani imeli v sodniškem podaljšku še eno veliko priložnost, po podaji Aldairja Mustafa Nukić ni uspel premagati Mihelaka.

Statistika tekme Mura - Olimpija FOTO: Sofascore.com

V naslednjem krogu, čez 14 dni, bo Olimpija gostila CB24 Tabor Sežano, Mura bo gostovala v Domžalah. Na preostalih nedeljskih tekmah je Bravo z 2:1 ugnal Gorico, Koper pa je bil z minimalnih 1:0 boljši od Sežane.

PREBERI ŠE Derbi začelja Bravu, zmaga nad Gorico prišla po kar dvanajstih tekmah

Izidi 28. kroga prve lige:
- sobota, 18. marec:
Kalcer Radomlje - Maribor 1:1 (1:1)
Celje - Domžale 1:0 (0:0)
- nedelja, 19. marec:
Bravo - Gorica 2:1 (0:0)
CB24 Tabor Sežana - Koper 0:1 (0:1)
Mura - Olimpija 2:1 (2:1)