Olimpija ni izkoristila spodrsljaja Maribora: Aluminij do točke v Stožicah

Nogometaši ljubljanske Olimpije, vodilna ekipa državnega prvenstva, v 31. krogu niso povsem izkoristili spodrsljaja najbližjega zasledovalca, Maribora. Proti Aluminiju, ki je bil v boju za prvaka zanjo usoden že v lanski sezoni, so na domačem igrišču osvojili vsega točko, s katero so sicer Štajercem ušli na pet točk prednosti, toda proti ekipi iz Kidričevega so gotovo pričakovali več.

Po prvem polčasu je kazalo, da se bo ponovil scenarij s konca lanske sezone, ko je Aluminij v Stožicah zmagal z 1:0, toda Ljubljančani so v drugem prišli do preobrata. Treh točk pa niso zadržali, gosti so v 88. minuti izenačili iz enajstmetrovke, neodločen izid pa povsem ustreza dogodkom na igrišču.



Olimpija je prvi hladen tuš doživela v 12. minuti, ko so se gostje prvič nevarneje približali njenim vratom. Dokopali so se do kota, ki ga je izvedel nekdanji zmaj Aljaž Krefl, v kazenskem prostoru pa je bil najvišjiLuka Petek. Branilec je sicer igral z zaščitno masko na obrazu, a se ni ustrašil zračnega dvoboja z ljubljanskimi branilci in z glavo poslal žogo v mrežo za vodstvo gostov z 1:0.