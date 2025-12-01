'Olimpija ni naprodaj in jaz ne grem nikamor'

Pred nekaj dnevi smo poročali, da je po pisanju številnih hrvaških medijev direktor ljubljanske Olimpije Igor Barišić na izhodnih vratih. Še več, Hrvati trdijo, da bo prevzel vodenje Osijeka. V iskrenem pogovoru za uradno klubsko spletno stran pa je prvi operativec aktualnih slovenskih nogometnih prvakov vse zanikal in celo napovedal, da bo v Ljubljani "pognal korenine".

Pred zaključkom letošnjih tekmovalnih obveznosti je za klubsko spletno stran spregovoril direktor NK Olimpija Ljubljana Igor Barišić, ki po zmagi nad Radomljami (2:1) na prihajajoče izzive gleda z optimizmom. "Pred nami je pomemben teden, saj imamo še dve tekmi, kjer želimo koledarsko leto končati z dvema zmagama. Glede na kakovost ekipe in dobro delo trenerja Federica Bessoneja sem prepričan, da nam bo uspelo. V četrtek nas čaka izjemen pokalni obračun proti Celju, kjer bomo potrebovali čim bolj številčno podporo s tribun. Prav zato smo se odločili za znižanje cen vstopnic, otroci pa imajo celo brezplačen vstop."

Igor Barišić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Svoj pogled na stanje v klubu je opisal z besedami: "Kljub rezultatsko zahtevnemu obdobju smo finančno izredno stabilni, imamo kakovostno ekipo in trenerja, ki je dvignil glave igralcem ter od njih zahteva standarde in slog igre, ki ga želijo gledati tudi navijači. Nenehno načrtujemo in delujemo s pogledom v dolgoročno prihodnost kluba, zato me presenečajo medijska poročanja, ki govorijo o tem, da naj bi bila Olimpija naprodaj. To nikakor ne drži. Gre za lažne novice, ki nimajo kaj dosti osnove. Investicije in odločitve, ki jih sprejemamo, so dokaz, da se s predsednikom nikakor ne umikava, temveč želiva zgraditi dolgoročno zgodbo. Kot primer bi izpostavil naše delo v nogometni šoli, ki letos dosega zelo dobre rezultate. Ti so odraz našega strokovnega dela in finančnih investicij. Resnično se veselim, da bomo v prihodnjih sezonah v prvi ekipi videli čim več fantov, ki so zrasli v Jami."