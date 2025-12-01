Svetli način
Nogomet

'Olimpija ni naprodaj in jaz ne grem nikamor'

Ljubljana, 01. 12. 2025 14.56 | Posodobljeno pred 28 minutami

M.J.
3

Pred nekaj dnevi smo poročali, da je po pisanju številnih hrvaških medijev direktor ljubljanske Olimpije Igor Barišić na izhodnih vratih. Še več, Hrvati trdijo, da bo prevzel vodenje Osijeka. V iskrenem pogovoru za uradno klubsko spletno stran pa je prvi operativec aktualnih slovenskih nogometnih prvakov vse zanikal in celo napovedal, da bo v Ljubljani "pognal korenine".

Pred zaključkom letošnjih tekmovalnih obveznosti je za klubsko spletno stran spregovoril direktor NK Olimpija Ljubljana Igor Barišić, ki po zmagi nad Radomljami (2:1) na prihajajoče izzive gleda z optimizmom. "Pred nami je pomemben teden, saj imamo še dve tekmi, kjer želimo koledarsko leto končati z dvema zmagama. Glede na kakovost ekipe in dobro delo trenerja Federica Bessoneja sem prepričan, da nam bo uspelo. V četrtek nas čaka izjemen pokalni obračun proti Celju, kjer bomo potrebovali čim bolj številčno podporo s tribun. Prav zato smo se odločili za znižanje cen vstopnic, otroci pa imajo celo brezplačen vstop."

Igor Barišić
Igor Barišić FOTO: Damjan Žibert

Svoj pogled na stanje v klubu je opisal z besedami: "Kljub rezultatsko zahtevnemu obdobju smo finančno izredno stabilni, imamo kakovostno ekipo in trenerja, ki je dvignil glave igralcem ter od njih zahteva standarde in slog igre, ki ga želijo gledati tudi navijači. Nenehno načrtujemo in delujemo s pogledom v dolgoročno prihodnost kluba, zato me presenečajo medijska poročanja, ki govorijo o tem, da naj bi bila Olimpija naprodaj. To nikakor ne drži. Gre za lažne novice, ki nimajo kaj dosti osnove. Investicije in odločitve, ki jih sprejemamo, so dokaz, da se s predsednikom nikakor ne umikava, temveč želiva zgraditi dolgoročno zgodbo. Kot primer bi izpostavil naše delo v nogometni šoli, ki letos dosega zelo dobre rezultate. Ti so odraz našega strokovnega dela in finančnih investicij. Resnično se veselim, da bomo v prihodnjih sezonah v prvi ekipi videli čim več fantov, ki so zrasli v Jami."

Bo Olimpija kmalu ostala brez direktorja?

O svoji osebni vlogi v klubu pa je dejal: "V čast mi je voditi Olimpijo. Brez zadržkov lahko povem, da sem navijač kluba, moja kri je zelo-bele barve, zato je vsaka zmaga še slajša, vsak poraz pa še bolj boleč. Nogomet je poln vzponov in padcev, pomembno pa je, da stremiš k napredku in to počnemo pri Olimpiji. Klub raste in niza uspehe tudi v Evropi, kar so bile desetletja lahko samo sanje. V zadnjih dneh se je v medijih pisalo, da naj bi zapustil Olimpijo in se preselil v drug klub, kar ne drži. Klub mi pomeni preveč, da bi ga lahko zapustil. Tovrstne govorice jemljem kot kompliment, da dobro opravljamo svoje delo in da je Olimpija na pravi poti v prihodnost."

nogomet olimpija barišić
Da se mene pita..
01. 12. 2025 15.32
+1
Včasih se je prodala po vsaj dvakrat letno.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
01. 12. 2025 15.22
Kakšna sezona lani, potem pa vse zafurajo lastniki z začetkom nove sezone! Vse se je sfižilo, adijo evropa, adijo letošnje prvenstvo v bitki za naslov prvaka! Pa kaj vam je bilo, pa kaj vam ni jasno, da ste šli ubit zlatega zmaja, ki je bruhal ogenj!
ODGOVORI
0 0
RUBEŽ
01. 12. 2025 15.14
+1
Ko bodo začeli plačevati še gledalce, jih bo na tekmi tam cca 200.
ODGOVORI
1 0
