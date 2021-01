Olimpija po novem z dvema Mandarićema in ni naprodaj

Po novem drugi Mandarić v ljubljanskem kolektivu – po poročanju medijev naj bi šlo za daljnega predsednikovega sorodnika – pa je povedal, da je to zanj čast in privilegij. "Istočasno pa je tudi velika odgovornost biti del največjega in enega najstarejših slovenskih nogometnih klubov. NK Olimpija se ponaša z dolgo tradicijo in je ponos slovenskega nogometa. Prepričan sem in vse bom storil, da z lastnim entuziazmom in ljubeznijo do športa ob podpori izkušenj ter znanja velikega športnega in nogometnega strokovnjaka in svojega partnerja, gospoda Milana Mandarića, prispevam k temu, da bi bila prihodnost Olimpije še boljša in uspešnejša," je dejal.

"V veselje mi je, da lahko vsem ljubiteljem nogometa v Ljubljani in Sloveniji sporočim, da imam v klubu novega zanesljivega partnerja, s katerim začenjamo novo poglavje v zgodovini kluba. To je gospod Željko Mandarić, uspešni poslovnež z Reke, velik ljubitelj nogometa in športa, s katerim sem sklenil partnerstvo ter se dogovoril, da s skupnimi močmi nadaljujemo prizadevanja za uveljavitev NK Olimpija," je dejal Mandarić ob novi okrepitvi, kot so v klubu poimenovali prihod lastnika več podjetij na Hrvaškem in tudi menedžerja leta 2018 pri slovenskih sosedih.

Olimpija je tako vsaj začasno razrešila lastniško prihodnost kluba po neuspešnih (in z nekaterimi tudi neresnih, kot je pojasnil predsednik) pogovorih z italijanskimi, nemškimi in drugimi potencialnimi vlagatelji. "Olimpija za zdaj ni naprodaj, ampak nikoli se ne ve. Če se pojavi nekdo pravi, da zamenja mene, da nadaljuje misijo, da vlaga, potem je jasno, da bom rekel, da sem končal svoje v klubu," je poudaril Milan Mandarić.

Vrnitev Stankovića (in Matića)

Ta je pred dnevi nazaj v klub pripeljal tudi trenerja Gorana Stankovića, pred katerim je težka in velikokrat ponovljena naloga: osvojiti naslov prvaka, igrati lep nogomet in vključevati mlade domače igralce. Iz kluba je namreč po jesenskem delu odšlo precej igralcev (Jakov Blagaić, Mario Kvesić, Goran Milović, Ante Vukušić, pred odhodom pa naj bi bili tudi Mihail Caimacov, Luka Marin in Ivan Močinić), a Mandarić je zagotovil, da bodo luknje v ekipi pravočasno in ustrezno zakrpali, prav tako pa bodo v naslednjih mesecih po zagotovilih Olimpijinega šefa rešili tudi vsa vprašanja dolgov, ki so posledica "bivšega menedžmenta".

Ekipa bo priprave na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije opravila tudi v Umagu ter odigrala nekaj pripravljalnih tekem, ki bodo novemu strategu ter pomočnikom, med katerimi bo po novem tudi nekdanji reprezentant in kapetan Olimpije Darijan Matić, pokazale, kako izničiti zaostanek treh točk za Mariborom. Nov kadrovski premik pa bo tudi na mestu športnega direktorja. Mladen Rudonja je zaenkrat še v klubu, a "najverjetneje bomo ostali brez športnega direktorja".

Prvo polovico sezone je sicer Mandarić ocenil kot eno najslabših v karieri, predvsem zaradi tega, ker ekipa pod vodstvom Dina Skenderja ni kazala tistega, kar si predsednik želi, torej že večkrat izpostavljenega kompaktnega, lepega in uspešnega nogometa, vključevanja domačih mladih igralcev ter tudi ustvarjanja nekega pravega "branda" Olimpije. Obenem je potrdil, da je bil Skender prek "neke osiješke zveze" povezan tudi z enimi od potencialnih investitorjev, ki pa so zahtevali, da Skender ostane trener. "Tega pa nisem mogel narediti, odgovoril sem jim, da moram misliti na dobro Olimpije in da je čas za novega človeka."