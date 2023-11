Olimpija po sporni sodniški odločitvi iz Celja pobegnila s tremi točkami

Nogometaši Celja so v 15. krogu Prve lige Telemach izgubili proti ljubljanski Olimpiji z 0:1 (0:1). Odločilna je bila enajstmetrovka, ki jo je glavni sodnik dosodil v 33. minuti igre.

V tekmi kroga sta se merila vodilno Celje in tretjeuvrščena Olimpija. Obe ekipi imata nekaj težav s poškodbami (pri zeleno-belih je manjkal tudi kaznovani Agustin Doffo), tako da nista mogli računati na vse najboljše, a za slovenske razmere široka kadra pri domačem strategu Damirju Krznarju in gostujočem Zoranu Zeljkoviću sta vendarle olajšala sestavo začetnih postav. Pri tem so se za odtenek bolje znašli Ljubljančani, ki so enkrat zadeli ter tekmo pragmatično pripeljali do konca za podaljšanje niza neporaženosti na šest tekem. Celje, ki je predvsem v drugem polčasu pritiskalo, a neuspešno, pa je prekinilo niz štirih zmag.

Uvod tekme je pripadel Celjanom, ki pa niso resno ogrozili ljubljanskih vrat. Počasi so Ljubljančani vzpostavili ravnotežje, kar lepo število gledalcev na stadionu pa še naprej ni videlo prave priložnosti. Tudi poskus z glavo Saarja Fadide v 26. minuti po kotu je bil precej nenatančen, nevarnejši pa je bil strel Luke Bobičanca v 31. minuti, po katerem pa je Denis Pintol žogo odbil v kot. V 33. minuti pa je Damjan Vuklišević v kazenskem prostoru po protinapadu gostov (po mnenju sodnika) spotaknil Nemanjo Motiko, tako da je ob protestih domačih sledila enajstmetrovka za Olimpijo. Dogodke, ki so vodili do odločitve glavnega sodnika so pregledali njegovi pomočniki v VAR sobi in se dosojeno enajstmetrovko strinjali. Z bele pike je v 36. minuti streljal Rui Pedro, ki je zanesljivo dosegel svoj deveti gol sezone ter se utrdil na prvem mestu strelcev. V 44. minuti se je v ugodnem položaju za strel na robu kazenskega prostora pri Olimpiji znašel Admir Bristrić, vendar je bil njegov poskus precej prešibak, v sodniškem dodatku pa je pri Celju z glavo zgrešil Edmilson. Uvod drugega polčasa je ponudil terensko pobudo Celja, vendar mu Olimpija ni pustila resne priložnosti, sama pa je imela v 63. minuti eno tovrstno, vendar je Fadida na koncu z roba kazenskega prostora slabo streljal in žogo poslal precej mimo cilja.

Statistika tekme Celje - Olimpija FOTO: Sofascore.com

Minuto pozneje pa so imeli Celjani svojo dotlej najlepšo priložnost, vendar je Tamar Svetlin v kazenskem prostoru streljal preveč po sredini, tako da je Pintol žogo ujel, v 72. minuti pa je z 12 metrov meril Vuklišević, tudi njegov strel je ljubljanski vratar ukrotil. So pa Celjani v teh trenutkih vse bolj pritiskali, Ljubljančani pa imeli v 74. minuti novo priložnost, ko je Matko Obradović ustavil Fadidov strel. Tri minute pozneje je Pintol dobro reagiral po novih poskusih Bobičanca in Žana Karničnika, v 85. minuti pa je iz bližine zgrešil Lovro Bizjak. Ljubljančani so v končnici tekme zgolj branili minimalno prednost, to pa so počeli uspešno, saj domači niso več prišli do resne priložnosti. Celje bo v 16. krogu v nedeljo gostovalo v Mariboru, Olimpija pa bo gostila Muro.

