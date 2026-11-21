Radomljani so bolje začeli tekmo in prvi tudi zagrozili prek Jaše Martinčiča v 10. minuti. Nekaj trenutkov pozneje je nase le opozorila tudi domača zasedba, ko je Kristjan Bendra z volejem z roba kazenskega prostora žogo poslal nekaj metrov mimo vrat. V ne posebej razburljivem obdobju tekme je bila Olimpija tista, ki je v 26. minuti izpeljala novo obetavno akcijo, vendar jo je Antonio Marin slabo zaključil, ko žoge po podaji z leve strani ni dobro zadel z glavo.

Ljubljančani so kljub dokaj neprepričljivi predstavi nadaljevali niz brez poraza. Ta traja zdaj že šest tekem, sedmo zmago v sezoni pa jim je prinesla enajstmetrovka Indrita Tucija. Z novimi tremi točkami so se zeleno-beli vsaj začasno povzpeli na drugo mesto. Radomljani, ki so pustili soliden vtis, vendar niso bili dovolj konkretni, ostajajo pri zgolj eni - avgustovski - zmagi, brez nje so že 11 tekem.

Zeleno-bela vrsta, ki je vse bolj napadala, bi v 33. minuti morala imeti na voljo prosti strel na robu kazenskega prostora po igranju z roko Mihaela Žaperja, vendar je Rade Obrenović to spregledal, so pa domači v 35. prišli do novega poskusa, ko je malce z desne strani v kazenskem prostoru Tuci zadel zunanji del mreže. V 38. so bili spet nevarni Ljubljančani, ko je Marvin Cuni krenil proti vratom, a ga je najprej dobro oviral Borna Graonić, na koncu pred vrati pa še Antonio Bosec, ki mu je žogo dokončno izbil. Pet minut pozneje so gostitelji prišli do najstrožje kazni, ki jo je zakrivil vratar Samo Pridigar s prekrškom nad Marinom, z bele pike pa je bil natančen Tuci in dosegel svoj šesti gol v sezoni.

Kmalu po začetku drugega dela je Dino Kojić streljal z glavo, vendar premalo natančno za podvojitev prednosti, zatem je Agustin Doffo meril preveč po sredini vrat, v 59. minuti pa so gosti zahtevali najstrožjo kazen po posredovanju Roberta Miškovića v kazenskem prostoru, ko je zadel Jašo Jelena, a se sodniki niso odločili zanjo.

Sledilo je novo daljše obdobje brez posebnih priložnosti, so pa Radomljani kazali več želje po napadu v lovu na vsaj točko, medtem ko je domači strateg Jugoslav Trenčovski v končnici dodatno zaprl postavitev in okrepil obrambo. Kljub temu je Marko Brest kmalu po vstopu v igro zapravil še eno priložnost domače vrste s previsokim strelom.

Prva liga Telemach, 16. krog, izid:

Olimpija Ljubljana - Radomlje 1:0 (1:0)

Tuci 44./11-m