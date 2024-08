Olimpija po zmagi nad Ukrajinci v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo

Ljubljanska zasedba pod vodstvom Victorja Sancheza še naprej niza uspehe. Čeprav je tokrat prejela prvi zadetek na četrti uradni tekmi sezone, je še četrtič zmagala in tako naredila več kot dovolj, da je zadržala prednost s prvega obračuna. Za nagrado jo čaka 3. kvalifikacijski krog, v katerem jo čaka poraženec moldavsko-švedskega para Šerif Tiraspol - Elfsborg.

Ljubljančani so slabo začeli tekmo, saj so že po 39 sekundah prejeli zadetek. Tega je z lepim strelom z roba kazenskega prostora dosegel Bogdan Kušnirenko. Zadetek pa ni preveč pretresel ljubljanske ekipe, ki se je hitro zbrala in v 11. minuti izenačila. Po dolgi podaji je Raul Florucz žogo odbil na desni strani kazenskega prostora, se otresel svojega čuvaja in zadel ob bližnji vratnici.

V 14. minuti je moral posredovati Olimpijin vratar Matevž Vidovšek po nizkem strelu z roba kazenskega prostora, tudi sicer pa so znova odločneje zaigrali Ukrajinci, vendar jim Ljubljančani niso puščali preveč prostora za resno ogrožanje Vidovška. Imeli so sicer imeli strelov, vendar precej nenatančnih.