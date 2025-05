Olimpija podaljšala sodelovanje z Brestom

Marko Brest se je poleti 2023 v slovensko prestolnico preselil iz Aluminija. Doslej je v dresu Olimpije zbral 80 nastopov. Njegove predstave na domačih tleh so mu prislužile vpoklic v slovensko reprezentanco do 21 let, kjer bo kmalu igral pomembno vlogo na evropskem prvenstvu na Slovaškem.

"Zelo sem vesel, da mi v klubu zaupajo in da se bom še naprej razvijal pri Olimpiji. Za nami je odlična evropska sezona, vendar je zdaj fokus na potrditvi naslova državnega prvaka. V zadnjih treh tekmah želim čim bolj pomagati ekipi in se navijačem zahvaliti za izkazano podporo skozi celotno sezono," je ob sklenitvi pogodbe povedal Brest.

Športni direktor Goran Boromisa pa je ob tem dodal: "Marko Brest je eden najboljših mladih slovenskih nogometašev in pomemben člen Olimpije. Zelo smo zadovoljni, da je podaljšal pogodbo z nami. Ob tej priložnosti bi mu rad zaželel tudi obilo sreče na prihajajočem evropskem prvenstvu."