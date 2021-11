Olimpija pojasnila vzroke za preloženo tekmo z Muro

Pojasnili so, da je bilo na petkovem hitrem testiranju na covid-19, ki ga skladno s protokolom izvajajo dan pred tekmo, pet igralcev pozitivnih. Ti sicer niso imeli nobenih simptomov in so bili takoj samoizolirani. Dodali so, da je bilo skupno s tremi predhodno okuženimi člani ekipe v taboru Olimpije torej osem okužb ter da so na Nogometno zvezo Slovenije takoj sporočili, kakšno je stanje, nato pa po navodilu zveze s PCR-testi testirali celoten tabor.

Kot so zapisali pri Olimpiji, skladno z velikim porastom okužb v državi in navodili NIJZ v klubu poostreno izvajajo ukrepe preventive in testiranja. "S temi aktivnostmi smo v preteklih desetih dnevih identificirali okužbe treh članov kluba, ki so bili pravočasno umaknjeni od ekipe," so zapisali.

"Rezultate PCR-testiranja smo prejemali v soboto med 11.00 in 12.00. Poleg že omenjenih osmih članov ekipe so bili pozitivni še testi štirih asimptomatskih igralcev. Skupno je bilo tako pozitivnih 12 članov zeleno-belega tabora in po posvetu klubske zdravstvene službe z NIJZ je postalo jasno, da obsega širjenja virusa ne obvladujemo več, ampak da je prišlo do izbruha okužb v ekipi," so zapisali pri Olimpiji.

"Na podlagi rezultatov PCR-testov in ugotovitve, da širjenja virusa nimamo več pod nadzorom, je NIJZ tudi preostalim igralcem, ki niso cepljeni, preboleli oz. pozitivni, izdal odločbe o karanteni zaradi rizičnega stika," so dodali. Pravijo, da so o dogajanju ažurno obveščali Nogometno zvezo Slovenije, ki je na podlagi izdanih odločb o karanteni sprejela odločitev, da se tekma prestavi.

"Zdravje igralcev in osebja kluba smo in bomo vedno postavili na prvo mesto. Ravnali smo skladno s protokoli NIJZ v želji, da bi omejili širjenje okužb in zaščitili člane Olimpije ter navsezadnje tudi Mure in ostalih klubov," so zaključili.

Že v soboto so se na preložitev tekme odzvali tudi pri Muri. "Glede na zadnje dogodke, ki so pripeljali do prestavitve tekme med Olimpijo in Muro, se nam zdi prav, da ne ostanemo tiho," so zapisali in podvomili, da prestavitev tekme ni povezana izključno z zdravjem in željo po varni organizaciji tekme.

"Skrajno neodgovorno in ponižujoče se nam zdi, da smo bili o prestavitvi tekme obveščeni dve uri pred njenim začetkom, čeprav je v popoldanskih urah veljal sklep, da bo srečanje, ne glede na okužbe v Olimpiji, odigrano. Zanimiv je predvsem časovni potek dogodkov, ki so pripeljali do tega, da tekme ne bo. Čeprav se okužbe v Olimpiji niso pojavile danes in so prisotne že nekaj časa, doslej, kot kaže, ni bilo izdanih karantenskih odločb. Te so se, točno v takšnem številu, kot je bilo potrebno za preložitev tekme, pojavile nekaj minut po 18. uri," so dodali pri črno-belih.

"Preseneča nas, da se iz Olimpije glede težav, ki so se pojavile, niso obrnili na nas. Prejeli nismo nobenega uradnega obvestila ali prošnje, da bi se tekma zaradi težav z okužbami prestavila. Tudi na sobotnem sestanku ob 13. uri ni bilo govora o tem, da v klubu čakajo na odločbe o karanteni. O tem ni bilo govora niti kasneje, ko smo se nekaj minut po 17. uri pri Olimpiji pozanimali, ali bi lahko bila megla težava. Tudi takrat o odločbah ni bilo govora. Vemo pa, kaj se je zgodilo eno uro kasneje," so še poudarili.

"Verjeti želimo, da je bilo to zgolj naključje, a ne moremo se znebiti občutka, da smo bili izigrani. Naši nogometaši so v želji po čim boljši pripravi na tekmo že dopoldan odpotovali proti Ljubljani. V hotelu so imeli dnevni počitek in v času, ko so izvedeli, da tekme ne bo, so bili že pripravljeni na avtobusu, prav tako je bila naša slačilnica že pripravljena. Kdo nam bo v tem primeru povrnil stroške, ki so nastali v pripravi na to tekmo?" se še sprašujejo Sobočani, ki so dodali, da se je to dotaknilo tudi navijačev, ki so že bili na poti v Ljubljano.

"Vsekakor pa nogometašem Olimpije želimo, da čim prej okrevajo in se vrnejo na igrišče," so končali.

Nadomestni termin tekme še ni znan.