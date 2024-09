Olimpija pokorila Muro, Celje remiziralo v Kopru

Nogometaši Olimpije so po veličastni zmagi na povratni tekmi za drugi zaporedni nastop v konferenčni ligi proti Rijeki tri dni kasneje skočili še na vrh prvenstvene lestvice. S 4:0 so v domačih Stožicah Muro spravili na kolena. Manj prepričljivi pa so bili branilci naslova Celjani, ki so v Kopru iztržili zgolj remi.

OGLAS

Visoka zmaga proti Muri je četrta Olimpije v prvenstvu, ob treh remijih pa so po sedmih tekmah varovanci Victorja Sancheza še neporaženi. Za črno-bele je bil to tretji poraz, ob tem imajo prav tako štiri zmage in so zdaj na petem mestu. Ljubljančani so imeli več od igre, a pretirano nevarni sprva niso bili. Raul Florucz je v šesti minuti z desne in 11. z leve strani ogrel dlani Florijana Raduhe, v 16. minuti pa je z glavo zgrešil Marko Ristić. Od daleč sta poskusila Peter Agba v 21. in David Sualehe v 23. minuti, vmes pa je iz mrtvega kota po preigravanju in poskusu podaje skorajda Raduho presenetil Florucz, a s pomočjo Murinega vratarja zadel vratnico. V nadaljevanju se je dogajanje na zelenici malce umirilo, omembe vreden je bil še poskus z glavo Pedra Lucasa v 35. minuti in skorajšnji avtogol po strelu Florucza, ko je žoga po slabem strelu zadela Kaia Cipota in za las končala prek vrat. Najlepšo priložnost za domače vodstvo je imel tik pred koncem prvega polčasa Pedro Lucas, ki je po podaji Sualeha meril malenkost mimo desne vratnice Murinih vrat.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V 52. minuti pa je Olimpija le kronala terensko premoč. Po dolgi podaji Ristića je Florucz sam stekel proti Raduhi in žogo prek njega poslal v mrežo za prvi gol v tej sezoni državnega prvenstva. Prav Florucz je v 56. minuti izzval obrambo Raduhe, ki je po močnem strelu z roba kazenskega prostora nekoliko z desne žogo poslal čez svoja vrata. Po posledičnem kotu je Lucas še enkrat poskusil z glavo, a je Raduha vnovič lepo posredoval. V 64. minuti so muraši prvič sprožili strel proti vratom Olimpije, rezervist Srđan Spiridonović je iz velike razdalje le ogrel do takrat neopaznega domačega vratarja Matevža Vidovška. Matic Maruško je v 72. in 76. minuti slabo streljal od daleč, na drugi strani pa je podobno storil tudi Agba v 78. Olimpija je zmago potrdila v 79. minuti, ko je imel po podaji najboljšega posameznika tekme Florucza v osrčju kazenskega prostora rezervist Diogo Pinto dovolj časa, da je ustavil žogo, nato pa jo še poslal mimo nemočnega Raduhe. Pinto je nato udaril še enkrat, ko je prišel do odbite žoge in z roba kazenskega prostora malce z desne neubranljivo zadel v desni zgornji kot Murinih vrat. To je bil Portugalčev tretji zadetek v državnem prvenstvu. Soboški zasedbi se je še naprej vse podiralo. V 88. minuti je iz zahtevnega kota rezervist Dino Kojić zadel skozi noge nepozornega Raduhe in postavil končni izid 4:0.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po reprezentančnem premoru bo Olimpija v soboto, 14. septembra gostovala pri Kalcerju Radomljam, Mura pa bo isti dan gostila Primorje. Celjani do točke v Kopru Koprčani imajo za zdaj najboljšo obrambo v ligi, prejeli so le dva zadetka, mrežo pa so ohranili nedotaknjeno tudi proti državnim prvakom iz Celja, ki še vedno v domačem prvenstvu ne najdejo prave forme. Tako ob tekmi manj izbranci Alberta Riere ostajajo na sedmem mestu, Koper pa je tretji. Koprčani so bili odločnejši v uvodnih minutah, v 13. pa se je Veljko Mijailović odločil za močan strel z več kot 25 metrov in le za malenkost zgrešil cilj. Ob koncu 21. minute je imel Nikola Burić izvrstno priložnost za vodstvo, ko je lepo stekel v kazenski prostor, bil sam na dobrih desetih metrih, a mu žoge ni uspelo spraviti mimo Lovra Štubljarja malce z desne strani. Pozneje so se tudi Celjani malce prebudili, prišli do nekaj prekinitev, Juanjo Nieto je tudi poskusil s strelom od daleč, a meril previsoko v 30. minuti. Do konca polčasa sta ekipi sicer prihajali do enega ali drugega kazenskega prostora, na koncu pa ni bilo prave ideje, kar nekaj je bilo tudi blokiranih poskusov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V 53. minuti so imeli gosti dotlej najlepšo priložnost, vendar je Aljoša Matko žogo poslal malo mimo vrat s približno desetih metrov malce z desne strani. Tri minute pozneje bi kaj lahko Štubljar v težave spravil Celje, ko je najprej žogo dobro ujel, nato pa mu je ob poskusu meta spolzela iz rok, se znašla pri Buriću, celjski vratar pa se je nato oddolžil z dobrim posredovanjem. Njegova soigralca Luka Bobičanec in Armandas Kučys sta bila v 67. in 68. minuti premalo natančna, v 79. pa je Kučys zgrešil celo žogo tri metre od vrat, potem ko mu jo je "poklonil" Maj Mittendorfer. Nino Kouter pa je nevarno "živel" po 85 minutah tekme, ko je po zadnjem delu stopala oplazil Omarja El Manssourija. Ta je v kazenskem prostoru padel, a sodniki niso pokazali na belo piko. Štubljar je nato zanesljivo posredoval po strelu z glavo Mittendorferja v 87. minuti, na drugi strani pa je bil nenatančen Ivan Brnić že v sodniškem dodatku. V zadnji sekundi pa je imel El Manssouri zaključno žogo, vendar je neoviran zgrešil iz osrčja kazenskega prostora.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči