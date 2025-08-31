Svetli način
Nogomet

Olimpija potrdila prihod Kurtića, proti Mariboru še ne bo debitiral

Ljubljana, 31. 08. 2025 09.30 | Posodobljeno pred 37 minutami

V pričakovanju prvega večnega derbija nove sezone ima ljubljanska Olimpija novo moč na sredini igrišča. V Stožicah je enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono podpisal Jasmin Kurtić, ki bo v zeleno-belem dresu nastopal s številko 14.

Jasmin Kurtić je največji pečat v svoji karieri pustil v Italiji, kjer je v elitni Serie A zbral skoraj 300 nastopov. Belokranjčan je skupno kar 10 let nosil dres Palerma, Sassuola, Atalante, Torina, Parme, Fiorentine in Spala. Pred prihodom v Ljubljano se je preizkusil še v Grčiji (PAOK) in Romuniji (Univ. Craiova), nazadnje pa je igral za Sudtirol v Serie B. 

Poleg izjemne klubske kariere se Kurtić lahko pohvali tudi s 97 nastopi za slovensko reprezentanco, s čimer zaseda tretje mesto na večni lestvici. Bil je tudi član zlate generacije, ki se je uvrstila na lanski Euro 2024, kjer je zaigral na otvoritveni tekmi proti Danski.

Večni derbi proti Mariboru bo Kurtić spremljal s tribune, nato pa bo Zmajem pomagal pri uresničevanju zastavljenih ciljev na zelenici. Ob podpisu pogodbe z aktualnimi državnimi prvaki je dejal: "Zelo sem vesel, saj sem komaj čakal na takšno priložnost. Veselim se novega izziva. Po dolgem času se na klubski ravni vračam v domačo državo, svojo kakovost pa želim dokazati na igrišču in ne z besedami. Veselim se tudi spoznavanja novih soigralcev in trenerja ter verjamem, da bomo v tej sezoni uspešni."

