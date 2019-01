Olimpija potrdila slovo Ilića: 'Dvojna krona je bila uresničitev sanj'

"V življenju se pogosto zgodi, da se razidejo poti z ljudmi, ki so še kako pomembni. Nič drugače ni niti v športno-poslovnem svetu. Tudi v Olimpiji je tako,"so slovo Branka Ilića, ki je za zeleno-bele odigral 124 tekem, potrdili na uradni spletni strani Olimpije.

"Branko Ilić je za Olimpijo prvič zaigral davnega leta 2003. Na 124 nastopih v njegovem klubu je s soigralci in navijači doživel veliko lepih in tudi manj lepih trenutkov. Skupaj smo slavili veličastne zmage in uspehe ter stiskali zobe, ko nam je športna sreča obrnila hrbet. Brankova vloga je bila je posebej neprecenljiva, saj gre za izjemnega igralca, a še pred tem velikega človeka. Zato je tudi dobil vlogo kapetana Olimpije,"so dodali.

"Vedno smo lahko računali na njegovo zagnanost, vztrajnost in vdanost športu, nogometu in Olimpiji. V klubu smo ponosni, da je klub z njegovo izjemno pomočjo dosegel izjemne uspehe na domačem in evropskem nogometnem prizorišču. Ponosni smo tudi na njegovo razumevanje in zavedanje, da je Olimpija danes pred novimi pomembnimi izzivi, ki terjajo spremembe v moštvu s ciljem, da bi to tudi v prihodnjih letih zagotavljalo vrhunske rezultate in veselje vsem ljubiteljem nogometa v Ljubljani. Z Brankom smo se vedno dobro razumeli in veseli smo, da je tudi ta odločitev rezultat skupnega dogovora in soglasja, zato se mu iz srca zahvaljujemo in mu želimo še veliko življenjskih uspehov. Pri Olimpiji bo imel vedno poseben status. Status legende. Hvala, kapetan."

Ilićevo pismo: Uresničile so se mi sanje

Olimpija je na svoji spletni strani objavila tudi odprto pismo zdaj že nekdanjega kapetana, ki ga objavljamo v celoti:

Dragi moji navijači,

S težkim srcem vas obveščam, da v prihodnje ne bom več nosil dresa našega velikega kluba. Naše Olimpije.

Spomnim se, kot bi bilo včeraj, ko sem 1. marca 2003 za Bežigradom prvič oblekel zeleno-bel dres. Za rojenega "Fužinca", Žabarja od glave do pet, je bila to uresničitev sanj. Ob pregledu prve pogodbe, podpis je brez kakršnegakoli oklevanja sledil nekaj sekund zatem, sem kipel od ponosa in navdušenja. Tako kot moji starši, ki so bili ob meni od začetka in vse do konca.