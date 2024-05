Olimpija praktično celotno tekmo z igralcem več, a ni uspela zadeti

Nogometaši Olimpije in Mure so se v 34. krogu državnega prvenstva razšli z neodločenim izidom 0:0.Ljubljančani so imeli od četrte minute igralca več, kljub temu pa niso uspeli unovčiti številnih priložnosti. Radomljani so v boju za obstanek prišli do velike zmage nad Rogaško (1:0).