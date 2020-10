Olimpija pred derbijem: Oni so tisti, ki imajo ekipo že dalj časa formirano

Zmaji so v zaostali tekmi prvega kroga premagali Gorico. Edini zadetek na srečanju je dosegel Djordje Ivanović, ki je zabil v nekaj dneh štiri gole, dva izmed njih v nedeljo tudi Domžalčanom. "Za nami je težka tekma. Od prejšnjega obračuna, na katerem smo se precej izčrpali in veliko vložili vanj, so minili le trije dnevi. Vedeli smo, da ne bo lahko. Zelo pomembno je bilo, da proti Gorici vzamemo tri točke, neglede na način. To je bilo najbolj pomembno in uspelo nam je,"je za uradno klubsko spletno stran dejal trener Dino Skender, ki se lahko pohvali, da je proti Gorici zaigrala najmlajša Olimpijina zasedba v povprečju sploh, štela je nekaj več kot 23 let ... Če odmislimo veterana v zeleno-beli obrambi, 33-letna Mirala Samardžića in Uroša Koruna,so za zeleno-bele proti Novogoričanom igrali zelo mladi nogometaši. "Proti Gorici smo igrali na rezultat. Zabili smo zadetek in tekmo mirno pripeljali do konca. Fantom čestitam ob zmagi. V treh dneh smo osvojili šest točk in se vrnili v življenje. Sedaj smo nevarni za naslednji krog,"



Že v kratkem se bodo v gosteh pomerili z Mariborom: "Vemo, o kakšni ekipi je govora in jih maksimalno spoštujemo. Oni so tisti, ki imajo ekipo že dalj časa formirano. Dali bomo vse od sebe, da tekmo obrnemo v našo korist. Seveda se zavedamo, da ne bo enostavno, a verjamem, da nas bosta ti dve zmagi dvignili in da bomo pokazali svoj pravi obraz."