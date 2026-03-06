Strateg Olimpije prepričan: 'Kdor dobi derbi, bo državni prvak!'

V taboru Olimpije se zavedajo pomembnosti nedeljskega obračuna z Mariborom. Tekma ne bo posebna le, ker si bosta nasproti stala večna tekmeca, temveč bi lahko bil derbi odločilen tudi v boju za najvišja mesta v državnem prvenstvu, je prepričan trener zmajev Federico Bessone.
"Kdor dobi derbi, bo državni prvak!" je na petkovi novinarski konferenci poudaril Argentinec. "Olimpija in Maribor sta v drugem delu sezone najboljši ekipi v ligi, zato vemo, da bodo male podrobnosti ključne za osvojitev treh točk."
Ljubljančani se na derbi ne podajajo z najboljšo popotnico, saj so v sredinem četrtfinalu slovenskega državnega pokala z 0:1 presenetljivo izpadli proti grosupeljskemu Brinju. "V nogometu ne moreš vedno zmagati. Res je, izpadli smo proti drugoligašu, mi pa smo Olimpija, a zdaj se je treba osredotočiti na derbi."
Maribor trenutno zaseda drugo mesto na lestvici, v spomladanskem delu pa kaže spodbudne predstave, zato se Bessone zaveda, da tekma ne bo enostavna. "Dobro se bomo pripravili na njihov pritisk in na to, kako poiskati prostor v njihovi obrambni formaciji. Imajo dobro serijo rezultatov, zato moramo biti previdni in ostati zbrani med celotnim srečanjem. V nogometu šteje rezultat. Takoj, ko se malo sprostiš, te nogomet kaznuje."
Se pa Argentinec na klopi Olimpije že veseli nedeljskega dne, tudi zaradi številčnega obiska, ki se napoveduje v Stožicah. "Derbi vedno prinese odlično vzdušje, ki bi si ga želel vsak vikend. Navijači nam bodo dali še nekaj dodatnega zagona. Verjamem, da bo za Olimpijo čudovit dan. Ustvarili smo dobro vzdušje in ekipa je pripravljena odzvati se na takšne stvari, kot so se zgodile v sredo."
Ljubljančani so na avgustovskem derbiju slavili zmago, v Mariboru pa so se morali zadovoljiti z neodločenim izidom 1:1.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.