Strateg Olimpije prepričan: 'Kdor dobi derbi, bo državni prvak!'

Federico Bessone FOTO: NK Olimpija Ljubljana

V taboru Olimpije se zavedajo pomembnosti nedeljskega obračuna z Mariborom. Tekma ne bo posebna le, ker si bosta nasproti stala večna tekmeca, temveč bi lahko bil derbi odločilen tudi v boju za najvišja mesta v državnem prvenstvu, je prepričan trener zmajev Federico Bessone. "Kdor dobi derbi, bo državni prvak!" je na petkovi novinarski konferenci poudaril Argentinec. "Olimpija in Maribor sta v drugem delu sezone najboljši ekipi v ligi, zato vemo, da bodo male podrobnosti ključne za osvojitev treh točk."

Ljubljančani se na derbi ne podajajo z najboljšo popotnico, saj so v sredinem četrtfinalu slovenskega državnega pokala z 0:1 presenetljivo izpadli proti grosupeljskemu Brinju. "V nogometu ne moreš vedno zmagati. Res je, izpadli smo proti drugoligašu, mi pa smo Olimpija, a zdaj se je treba osredotočiti na derbi." Maribor trenutno zaseda drugo mesto na lestvici, v spomladanskem delu pa kaže spodbudne predstave, zato se Bessone zaveda, da tekma ne bo enostavna. "Dobro se bomo pripravili na njihov pritisk in na to, kako poiskati prostor v njihovi obrambni formaciji. Imajo dobro serijo rezultatov, zato moramo biti previdni in ostati zbrani med celotnim srečanjem. V nogometu šteje rezultat. Takoj, ko se malo sprostiš, te nogomet kaznuje."