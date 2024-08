Prvi večni derbi sezone bo Olimpija pričakala na vrhu lestvice

Olimpija je s petih tekem nabrala tri zmage in dva neodločena izida in je vodilna na lestvici, Maribor pa je odigral tekmo manj, preložen je bil dvoboj s Celjem, tako da ima po štirih tekmah dve zmagi in dva neodločena izida.

"Smo v zgoščenem ritmu, čaka nas še ena zahtevna preizkušnja. Olimpija je v dobri formi, ampak igramo doma in v Ljudskem vrtu moramo biti gospodarji. Analizirali bomo zadeve in naredili načrt, kako priti do zmage. Derbi bo imel in bo dobil popolno pozornost. Verjamem, da se obeta zanimiva tekma na visoki ravni, in upam, da bomo po koncu imeli več razlogov za zadovoljstvo," je za spletno stran Maribora povedal Gregor Sikošek .

Takrat je Olimpija dobila zgolj prvi dvoboj sezone, preostale tri pa Maribor. To pomeni, da je po 60 večnih derbijih od sezone 2009/10 mariborska zasedba pri 24 zmagah, ljubljanska pa pri 14. A v slednji so odločeni, da tudi to statistiko popravijo.

"Glede na rezultate, ki jih dosegamo, sem zelo samozavesten, da bomo uspešni tudi v prihodnje. Zmagali smo na večini tekem, tudi ko smo remizirali, smo imeli priložnosti, da bi tekmo dobili. Uživamo v velikih tekmah. Moj cilj je vedno enak. Zmagati. To je edino, kar me zanima, ne zanima me mnenje drugih. Svoji ekipi želim vcepiti zmagovalno mentaliteto," je za Olimpijino spletno stran dejal Sanchez.

Obračun v Ljudskem vrtu bo sodil David Šmajc.

Šesti krog Prve lige Telemach bosta sicer v soboto ob 17.30 odprla Mura in Radomlje, ob 20.15 pa bo obračun Domžal in Kopra. V nedeljo bo ob večnem derbiju še dvoboj Celja in Primorja, v ponedeljek pa se bosta ob 17.30 pomerila še Bravo, ki je trenutno drugi na lestvici, in Nafta.