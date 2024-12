Zmaji pred zadnjo domačo tekmo v 2024 v sanjskem položaju, a imajo težavo

"Vsi so polno motivirani in pripravljeni. Že večkrat so dokazali, da lahko računam na čisto vse. To sezono ste lahko videli, da tudi med rotacijami naša igra ni bila nič slabša. Na zadnji dve tekmi se bomo pripravili enako, kot smo se na vse doslej," je Sanchez komentiral dejstvo, da zmaje do premora čakata le še zadnji evropski preizkušnji, kar pomeni, da mu ne bo treba štediti z močmi prvokategornikov.

Sanchez opozarja: So hitri, močni in agresivni

"Skušali bomo izkoristiti pomanjkljivosti, ki smo jih odkrili skozi analizo. Če bo pod novim trenerjem prišlo do sprememb, bomo pripravljeni, da se prilagodimo. To se nam je letos že dogajalo," se z načrtom trenerskega kolega na drugi strani ne obremenjuje Sanchez.

"Analiza niso rezultati moštva, ampak to, kaj moštvo počne, da bi prišlo do rezultata. V nogometu se pogosto dogaja, da ekipe kljub dobrim vzorcem v igri nimajo rezultatov. Kljub temu imajo številne kakovosti. Fizično so izjemno sposobni. Hitri in močni so ter agresivni pri visokem pokrivanju. To so bile njihove ključne lastnosti že prej in mislim, da se ne bodo spreminjale," je še napovedal španski trener.