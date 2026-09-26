Kratko in ne tako sladko: Aygün po vsega pol leta zapušča Olimpijo

"Po skrbnem premisleku sem sprejel odločitev, da zaključimo sodelovanje s športnim direktorjem Necatom Aygünom . Odločitev temelji na oceni dosedanjega dela in rezultatov ter ugotovitvi, da naši pogledi na prihodnji športni razvoj Olimpije niso dovolj usklajeni za nadaljevanje sodelovanja," je zapisal predsednik Adam Delius .

Kot je poudaril, je bilo Aygünovo imenovanje njegova želja in odločitev, "zato zanj prevzemam in nosim vso odgovornost" . "Pri vodenju kluba sprejemamo številne odločitve. Nekatere se izkažejo za dobre, druge za manj dobre. Pomembno je, da to pravočasno prepoznamo, prevzamemo odgovornost in ustrezno ukrepamo. Naša odgovornost se z menjavo športnega direktorja ne konča," je nadaljeval.

Dodal je, da se zaveda pričakovanj navijačev in svoje dolžnosti, da Olimpijo vodijo premišljeno, z jasno usmeritvijo in pogledom, ki sega dlje od naslednje tekme.

"Zavedamo se, da razvoj ekipe zahteva čas in potrpežljivost. Prav zato mora obstajati jasno soglasje o tem, kako želimo sestavljati moštvo in voditi njegov razvoj skozi več sezon. V dosedanjem sodelovanju nam takšne skupne usmeritve ni uspelo vzpostaviti v meri, ki jo klub potrebuje, zato smo presodili, da je sprememba potrebna," je še zapisal predsednik.

Še enkrat je poudaril, da je njihov cilj Olimpija, ki se vsako sezono bori za lovorike in se redno uvršča v evropska tekmovanja. "Takšno moštvo moramo graditi s premišljenimi kadrovskimi odločitvami, ki sledijo jasni predstavi o tem, kakšen nogomet želimo igrati. Ob tem mora imeti razvoj mladih igralcev svoje mesto v vsakdanjem delu kluba, najboljši iz naše nogometne šole pa jasno pot do članske ekipe," je povedal Delius.