Olimpija pripeljala prvo zimsko okrepitev

Kariero je zdaj 24-letni Hrvat začel v mladinskih vrstah Dinama iz Zagreba in kasneje NK Zagreb, za katerega je zbral 39 nastopov v prvi hrvaški ligi in dva v pokalnem tekmovanju. Iz hrvaške prestolnice se je v začetku sezone 2016/2017 preselil k avstrijskemu drugoligašu Lieferingu, nato pa se po enem letu vrnil v domovino. Oblekel je dres Osijeka in ga nosil na 52 tekmah. Za hrvaškega prvoligaša je zbral tri zadetke in devet asistenc.