Olimpija pripeljala starega znanca slovenskih zelenic

Osrednji branilec, ki je za mlado slovensko reprezentanco odigral sedem tekem, je v Sloveniji igral za Celje, Rudar Velenje in Domžale. Od tam pa se je pred petimi leti odpravil na Poljsko, kjer je v tem času zastopal barve Piasta iz Gliwic. S poljskim prvoligašem je v sezoni 2018/2019 postal tudi državni prvak.

Visokorasli nogometaš je v klubski karieri do sedaj zabeležil 361 nastopov. Skupno je 25-krat zatresel mrežo nasprotnika in prispeval osem podaj. V minuli sezoni je na Poljskem odigral 41 tekem. Po koncu sezone mu je pogodba potekla.

"Zelo sem vesel, da sem se pridružil Olimpiji. Verjamem športnemu direktorju in trenerju, da bomo sestavili dobro ekipo, da bomo konkurenčni in se bomo borili za uspehe, ki jih želim doseči. Slovensko ligo in igralce dobro poznam, tako da komaj čakam, da se pridružim ekipi in da začnemo," je ob podpisu pogodbe dejal Korun.

Olimpija je v zadnji sezoni Prve lige Telekom zasedla tretje mesto za drugim Mariborom in prvim Celjem. Ljubljančani bodo novo sezono odprli proti Gorici 12. avgusta.